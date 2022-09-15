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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fransa'da gündem Arda Güler!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki ikinci maçında Rennes ile karşı karşıya gelecek. Fransız basını, sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler'i mercek altına aldı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 10:13
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fransa'da gündem Arda Güler!

Bu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'yi inceleyen Fransız basını, sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler'i mercek altına aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fransa'da gündem Arda Güler!

Eurosport'ta yayınlanan bir podcast'te iki Fransız gazeteci Julien Pereira ile Arthur Merle, genç yıldıza övgüler yağdırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fransa'da gündem Arda Güler!

Arda'nın Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 22 karşılaşmada 5 gol atıp 5 de asist yapmasına dikkat çekildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fransa'da gündem Arda Güler!

Genç futbolcunun 17 yaşında olmasına rağmen, maç başına ortalama 40 dakika sahada kalmasının önemli olduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fransa'da gündem Arda Güler!

Diğer taraftan Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan bir maddeye dikkat çeken gazeteciler, oyuncunun belirli bir sürenin altında kalırsa serbest kalma bedelinin 30'dan 5 milyon euro'ya düşeceği hatırlatıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fransa'da gündem Arda Güler!

Öte yandan iki Fransız gazeteci, Türk futbolunun son dönemlerde çok fazla genç yıldız adayı çıkardığının altını çizdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fransa'da gündem Arda Güler!

On numara mevkisinde forma giyen Arda, zaman zaman sağ kanatta da görev alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fransa'da gündem Arda Güler!

Boyu 1.76 cm olan Arda Güler, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fransa'da gündem Arda Güler!

Arda Güler'in güncel piyasa değeri 9 milyon euro...

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