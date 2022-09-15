Bruma’da maaş engeli

Yabancı sınırı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Bruma, Maccabi Tel Aviv'in radarında... Sport1, İsrail ekibinin Fenerbahçe'den Portekizli oyuncunun transferi için bilgi aldığını duyurdu. Ancak Maccabi'nin Bruma'nın 1.4 milyon euro'luk maaşını karşılamasının zor olduğu vurgulandı. Bruma'nın yanı sıra Lemos ve Filip Novak da transfer sezonu açık olan bir ülkede kulüp bulurlarsa gönderilecek.
Yabancı sınırı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Bruma, Maccabi Tel Aviv'in radarında... Sport1, İsrail ekibinin Fenerbahçe'den Portekizli oyuncunun transferi için bilgi aldığını duyurdu. Ancak Maccabi'nin Bruma'nın 1.4 milyon euro'luk maaşını karşılamasının zor olduğu vurgulandı. Bruma'nın yanı sıra Lemos ve Filip Novak da transfer sezonu açık olan bir ülkede kulüp bulurlarsa gönderilecek.