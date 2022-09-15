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Arda Güler Ümit Milli Takım’a

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Arda Güler'in aday kadroya davet edileceğini açıkladı... Kafkas, "Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosunda olacak. Emirhan İlkhan normalde Ümit Milli Takım'da olacaktı. Ancak U19 Milli Takımı'nda gruptan çıkalım diye orada oynatmayı tercih ettik" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Arda Güler Ümit Milli Takım’a
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Arda Güler'in aday kadroya davet edileceğini açıkladı... Kafkas, "Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosunda olacak. Emirhan İlkhan normalde Ümit Milli Takım'da olacaktı. Ancak U19 Milli Takımı'nda gruptan çıkalım diye orada oynatmayı tercih ettik" dedi.
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