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Jorge Jesus Rennes Fenerbahçe maçı öncesi konuşuyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde grubun ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Rennes ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculardan Batshuayi karşılaşma önceside basın toplantısı düzenliyor. İşte açıklamalardan öne çıkanlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 20:16 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 20:36
Jorge Jesus Rennes Fenerbahçe maçı öncesi konuşuyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde grubun ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Rennes ile karşılaşacak.

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculardan Batshuayi karşılaşma önceside basın toplantısı düzenliyor.

İşte açıklamalardan öne çıkanlar;

BATSHUAYI

"Fenerbahçe'de gerçekten rekabetçi bir ortam söz konusu. Oynadığımız tüm turnuvalarda en ileri noktaya gidebilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

JORGE JESUS

"Yarın zor bir maça çıkacağız, zor bir ekip bekliyoruz karşımızda. Rennes, Avrupa'nın en büyük liglerinden birinde oynuyorlar. Biz de kendimizi güçlü takımların arasına atmak istiyoruz, gruptan çıkmak ve elimizden geleni yapıp, iyi bir durama gelmek istiyoruz."

"Gruptan çıkabilmek için yarın iyi bir sonuçla buradan ayrılmak istiyoruz.",

"Rakibimizin değerini biliyoruz, mükkemmel bir oyuncuları var. Ligde 6. 'lar. Kalitelini gösteriyorlar. Çok fazla oyuncu değiştiriyorlar, biz de onlar gibi yapacağız. Yarın onlara karşı iyi oynamak istiyoruz."

"Bu hafta 3 günde 1 maç yapmadık, bu hafta bay geçtik. Pazar günü oynayacağız, yine bir haftada 2 maç yapacağız ama bakarsanız bay geçmek bizim için güzel oldu. Yarın da hafta sonu maçını düşünüp, ona göre karar vereceğiz."

"Futbolda takımların değerini baktığınızda fikirleriniz şekilleniyor. Rennes ve Dinamo Kiev şuan grupta favori durumundalar, maçlar oynandıktan sonra puanlar kazanıldıktan sonra düşüncem değişebilir ama Rennes ve Kiev favoriler."

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