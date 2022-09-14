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Jorge Jesus Brezilya milli takımı başına geçecek mi? Fenerbahçe'ye o isimden müjde!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus için uzun süredir Brezilya milli takım adı anılıyordu. Sambacıların teknik direktörü Tite, daha önce yaptığı açıklamada 2022 Dünya Kupası sonrası milli takımı çalıştırmayı bırakacağını açıklamıştı. Tite, SportTV'de yayınlanan 'Bem, amigos!' Programında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 11:29
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Jorge Jesus Brezilya milli takımı başına geçecek mi? Fenerbahçe'ye o isimden müjde!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı lacivertlilerdeki başarı form grafiği bir yana, Brezilya'da konuşulmaya devam ediliyor.

Jorge Jesus Brezilya milli takımı başına geçecek mi? Fenerbahçe'ye o isimden müjde!

Sarı lacivertlilerin başarılı teknik adamı, daha önce Brezilya'da sayısız başarılar elde etmişti.

Jorge Jesus Brezilya milli takımı başına geçecek mi? Fenerbahçe'ye o isimden müjde!

Flamengo Teknik Direktörüyken Libertadores Kupası'nı dahi kazanan tecrübeli teknik adamın adı bir süredir Brezilya milli takımı ile anılıyordu.

Jorge Jesus Brezilya milli takımı başına geçecek mi? Fenerbahçe'ye o isimden müjde!

Sarı lacivertlilerin Jesus ile uzun yıllar çalışmak istediği ifade ediliyordu.

Jorge Jesus Brezilya milli takımı başına geçecek mi? Fenerbahçe'ye o isimden müjde!

Tite konuşmasında, Brezilya milli takımın başında olmasını istediği ismin, Brezilyalı olduğunu ifade etti.

Jorge Jesus Brezilya milli takımı başına geçecek mi? Fenerbahçe'ye o isimden müjde!

Tecrübeli teknik adam yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

Jorge Jesus Brezilya milli takımı başına geçecek mi? Fenerbahçe'ye o isimden müjde!

"Brezilyalı bir profesyonelin milli takımı yönetmesini destekliyorum. Bu benim şahsi düşüncem.

Jorge Jesus Brezilya milli takımı başına geçecek mi? Fenerbahçe'ye o isimden müjde!

Güney Amerika'dan çıkan son beş şampiyon, Brezilyalılar tarafından çalıştırıldı.

Jorge Jesus Brezilya milli takımı başına geçecek mi? Fenerbahçe'ye o isimden müjde!

Futbol görüşüne yakın olduğum isimler var. Aslında isim söylemekten çekinmiyorum ama bu kez isim vermeyeceğim."

Jorge Jesus Brezilya milli takımı başına geçecek mi? Fenerbahçe'ye o isimden müjde!

GUARDIOLA VE JESUS LİSTEDE
Bununla beraber, UOL Esporte'de yer alan haberde sürpriz bir detaya yer verildi.

Jorge Jesus Brezilya milli takımı başına geçecek mi? Fenerbahçe'ye o isimden müjde!

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın listede olduğu ifade edildi.

Jorge Jesus Brezilya milli takımı başına geçecek mi? Fenerbahçe'ye o isimden müjde!

Guardiola ile beraber Jesus'un da, Brezilya Futbol Federasyonu'nun listesinde olduğu kaydedildi.

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