Jorge Jesus Brezilya milli takımı başına geçecek mi? Fenerbahçe'ye o isimden müjde!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı lacivertlilerdeki başarı form grafiği bir yana, Brezilya'da konuşulmaya devam ediliyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı lacivertlilerdeki başarı form grafiği bir yana, Brezilya'da konuşulmaya devam ediliyor.
Sarı lacivertlilerin başarılı teknik adamı, daha önce Brezilya'da sayısız başarılar elde etmişti.
Flamengo Teknik Direktörüyken Libertadores Kupası'nı dahi kazanan tecrübeli teknik adamın adı bir süredir Brezilya milli takımı ile anılıyordu.
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası sonrası, Sambacılar'ın Jesus'un kapısını çalacağı biliniyordu.
Konuya ilişkin, Brezilya milli takım teknik direktörü Tite konuştu.
Tite yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'ye müjdeli haberi verdi.
Sarı lacivertlilerin Jesus ile uzun yıllar çalışmak istediği ifade ediliyordu.
Tite konuşmasında, Brezilya milli takımın başında olmasını istediği ismin, Brezilyalı olduğunu ifade etti.
Tecrübeli teknik adam yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;
"Brezilyalı bir profesyonelin milli takımı yönetmesini destekliyorum. Bu benim şahsi düşüncem.
Güney Amerika'dan çıkan son beş şampiyon, Brezilyalılar tarafından çalıştırıldı.
Futbol görüşüne yakın olduğum isimler var. Aslında isim söylemekten çekinmiyorum ama bu kez isim vermeyeceğim."
GUARDIOLA VE JESUS LİSTEDE
Bununla beraber, UOL Esporte'de yer alan haberde sürpriz bir detaya yer verildi.
Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın listede olduğu ifade edildi.
Guardiola ile beraber Jesus'un da, Brezilya Futbol Federasyonu'nun listesinde olduğu kaydedildi.