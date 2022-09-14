Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yönetimden flaş karar

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe'de Bruma ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe'de Bruma ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde yabancı sınırına takılmamak için lisans çıkartılmayan Bruma'ya transferde talip çıktı.
MACCABI, BRUMA'YI İSTİYOR
İsrail basınında yer alan haberlere göre; Maccabi Tel Aviv, Portekizli futbolcunun transferi için düğmeye bastı.
Haberde, Bruma'nın PSV Eindhoven'dan takım arkadaşı olan Eran Zahavi ile transfer için anlaşma sağlanması halinde yeniden buluşabileceği hatırlatıldı.
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN KAPACAK?
1.4 milyon euro maaşı olduğu belirtilen Bruma için Maccabi Tel Aviv ekibinin 28 Eylül'e kadar süresi var.
İsrail'de transfer dönemi 2 hafta sonra kapanmış olacak.
Bruma'nın da teklife sıcak bakabileceği iddia edilse de Portekizli oyuncunun maaşını Maccabi yönetimi karşılayabilecek durumda değil.
Alternatif isim olarak ise İtalya'da Pisa'da oynayan Yonatan Cohen ismi öne çıkıyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Armindo Bruma, bu sezon Fenerbahçe'de 5 maçta 192 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.
Yakın zamanda Adana Demirspor ile de anılan Bruma, takımdan ayrılırsa bir transfer döneminde iki kez imza atan oyunculardan biri olarak kayıtlara geçecek.
Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'de benzer bir olay Emmanuel Emenike'nin Rusya'ya transferinde yaşanmıştı.
BRUMA KİMDİR?
Bruma tam adı ile Armindo Tue Na Bangna 24 Ekim 1994 yılında Gine'nin Bissau şehrinde dünyaya geldi. Kanat pozisyonunda oynayan Portekizli milli futbolcu PSV'de forma giyiyor. 1. 73 metre boyundaki Bruma futbola 2004 yılında başladı. Bruma 2004-2007 yılları arasında Uniao Bissau futbol takımı alt yapısında oynadı. Portekizli futbolcu Bruma 2007- 2012 yıllarında Sporting futbol takımında top koşturdu. Başarılı performansı ile ilgi çeken Bruma Portekiz milli takımında da oynadı.
Portekizli futbolcu Bruma 3 Eylül 2013 tarihinde Galatasaray'a 10 milyon Euro karşılığında transfer oldu. 20 numaralı formayı giyen Bruma Galatasaray- Antalyaspor lig maçında ilk defa Galatasaray forması giydi. Bruma 2013-2014 sezonunda Gaziantepspor'a yarım sezonluk olarak kiralandı.
Galatasaray'ın ilk döneminde oldukça başarılı bir sezon geçiren Bruma 2014-2015 sezonunda da Galatasaray ile sözleşme yeniledi. Kamp döneminde performansını yükselten Bruma ikinci sezon Galatasaray'daki ilk golünü Çaykur Rizespor'a karşı kaydetti.
TÜRKİYE'YE HANGİ TAKIMDAN GELDİ?
Portekiz milli takımında da oynayan başarılı futbolcu Bruma 2012- 2013 sezonunda Sporting futbol takımında top koşturdu. Sporting futbol takımında başarılı bir sezon geçiren Bruma 2013- 2017 yılları arasında Galatasaray'da top koşturdu.
TÜRKİYE'YE HANGİ TAKIMDAN GELDİ?
Portekiz milli takımında da oynayan başarılı futbolcu Bruma 2012- 2013 sezonunda Sporting futbol takımında top koşturdu. Sporting futbol takımında başarılı bir sezon geçiren Bruma 2013- 2017 yılları arasında Galatasaray'da top koşturdu.
Bruma geçtiğimiz sezon PSV Eindhoven forması ile 46 maçta 10 gol 4 asistlik performans sergiledi.
TÜRKİYE'YE HANGİ TAKIMDAN GELDİ?
Portekiz milli takımında da oynayan başarılı futbolcu Bruma 2012- 2013 sezonunda Sporting futbol takımında top koşturdu. Sporting futbol takımında başarılı bir sezon geçiren Bruma 2013- 2017 yılları arasında Galatasaray'da top koşturdu.
Bruma geçtiğimiz sezon PSV Eindhoven forması ile 46 maçta 10 gol 4 asistlik performans sergiledi.