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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yönetimden flaş karar

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, yaz transfer sezonunda birçok ismi kadrosuna katmasına karşın, Jorge Jesus bazı isimlerde tereddüt yaşamıştı. Fenerbahçe transfer sezonunda, Emre Mor, Bruma, Batshuayi, Pedro, Peres, Arao, Gustavo, İrfan Can, Tiago Çukur, King, Alioski isimleriyle kadrosunu güçlendirmişti. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden biriyle ilgili, önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 12:49
Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yönetimden flaş karar

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe'de Bruma ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yönetimden flaş karar

Sarı-lacivertlilerde yabancı sınırına takılmamak için lisans çıkartılmayan Bruma'ya transferde talip çıktı.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yönetimden flaş karar

MACCABI, BRUMA'YI İSTİYOR
İsrail basınında yer alan haberlere göre; Maccabi Tel Aviv, Portekizli futbolcunun transferi için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yönetimden flaş karar

Haberde, Bruma'nın PSV Eindhoven'dan takım arkadaşı olan Eran Zahavi ile transfer için anlaşma sağlanması halinde yeniden buluşabileceği hatırlatıldı.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yönetimden flaş karar

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN KAPACAK?
1.4 milyon euro maaşı olduğu belirtilen Bruma için Maccabi Tel Aviv ekibinin 28 Eylül'e kadar süresi var.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yönetimden flaş karar

İsrail'de transfer dönemi 2 hafta sonra kapanmış olacak.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yönetimden flaş karar

Bruma'nın da teklife sıcak bakabileceği iddia edilse de Portekizli oyuncunun maaşını Maccabi yönetimi karşılayabilecek durumda değil.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yönetimden flaş karar

Alternatif isim olarak ise İtalya'da Pisa'da oynayan Yonatan Cohen ismi öne çıkıyor.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yönetimden flaş karar

FENERBAHÇE PERFORMANSI
Armindo Bruma, bu sezon Fenerbahçe'de 5 maçta 192 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yönetimden flaş karar

Yakın zamanda Adana Demirspor ile de anılan Bruma, takımdan ayrılırsa bir transfer döneminde iki kez imza atan oyunculardan biri olarak kayıtlara geçecek.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yönetimden flaş karar

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'de benzer bir olay Emmanuel Emenike'nin Rusya'ya transferinde yaşanmıştı.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yönetimden flaş karar

BRUMA KİMDİR?
Bruma tam adı ile Armindo Tue Na Bangna 24 Ekim 1994 yılında Gine'nin Bissau şehrinde dünyaya geldi. Kanat pozisyonunda oynayan Portekizli milli futbolcu PSV'de forma giyiyor. 1. 73 metre boyundaki Bruma futbola 2004 yılında başladı. Bruma 2004-2007 yılları arasında Uniao Bissau futbol takımı alt yapısında oynadı. Portekizli futbolcu Bruma 2007- 2012 yıllarında Sporting futbol takımında top koşturdu. Başarılı performansı ile ilgi çeken Bruma Portekiz milli takımında da oynadı.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yönetimden flaş karar

Portekizli futbolcu Bruma 3 Eylül 2013 tarihinde Galatasaray'a 10 milyon Euro karşılığında transfer oldu. 20 numaralı formayı giyen Bruma Galatasaray- Antalyaspor lig maçında ilk defa Galatasaray forması giydi. Bruma 2013-2014 sezonunda Gaziantepspor'a yarım sezonluk olarak kiralandı.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yönetimden flaş karar

Galatasaray'ın ilk döneminde oldukça başarılı bir sezon geçiren Bruma 2014-2015 sezonunda da Galatasaray ile sözleşme yeniledi. Kamp döneminde performansını yükselten Bruma ikinci sezon Galatasaray'daki ilk golünü Çaykur Rizespor'a karşı kaydetti.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yönetimden flaş karar

TÜRKİYE'YE HANGİ TAKIMDAN GELDİ?

Portekiz milli takımında da oynayan başarılı futbolcu Bruma 2012- 2013 sezonunda Sporting futbol takımında top koşturdu. Sporting futbol takımında başarılı bir sezon geçiren Bruma 2013- 2017 yılları arasında Galatasaray'da top koşturdu.

TÜRKİYE'YE HANGİ TAKIMDAN GELDİ?

Portekiz milli takımında da oynayan başarılı futbolcu Bruma 2012- 2013 sezonunda Sporting futbol takımında top koşturdu. Sporting futbol takımında başarılı bir sezon geçiren Bruma 2013- 2017 yılları arasında Galatasaray'da top koşturdu.

Bruma geçtiğimiz sezon PSV Eindhoven forması ile 46 maçta 10 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yönetimden flaş karar

TÜRKİYE'YE HANGİ TAKIMDAN GELDİ?

Portekiz milli takımında da oynayan başarılı futbolcu Bruma 2012- 2013 sezonunda Sporting futbol takımında top koşturdu. Sporting futbol takımında başarılı bir sezon geçiren Bruma 2013- 2017 yılları arasında Galatasaray'da top koşturdu.

Bruma geçtiğimiz sezon PSV Eindhoven forması ile 46 maçta 10 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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