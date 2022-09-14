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FENERBAHÇE HABERLERİ: Rennes maçı öncesi Jorge Jesus'un istatistiği dikkat çekti

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-1'lik skorla deviren Fenerbahçe, grupraki ikinci maçında Fransız ekibi Rennes ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde Jorge Jesus'un istatistiği dikkat çekti. İşte o detay...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 18:13
FENERBAHÇE HABERLERİ: Rennes maçı öncesi Jorge Jesus'un istatistiği dikkat çekti

Süper Lig'de ilk 5 haftada 3 galibiyet elde eden ve 10 puan toplayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-1'lik skorla mağlup etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rennes maçı öncesi Jorge Jesus'un istatistiği dikkat çekti

MÜTHİŞ BİR HAVA OLUŞTURDU

Sezon başında göreve gelen Portekizli teknik adam, yeni transferle birlikte müthiş bir hava oluşturdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rennes maçı öncesi Jorge Jesus'un istatistiği dikkat çekti

Jesus, Süper Lig ve Avrupa'da sürekli hücumu ve golü düşünen, iştahlı futboluyla taraftarları şampiyonluk havasına soktu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rennes maçı öncesi Jorge Jesus'un istatistiği dikkat çekti

BAŞARISI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Portekizli çalıştırıcı, 16 Eylül tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Rennes'i de mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmenin planlarını yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rennes maçı öncesi Jorge Jesus'un istatistiği dikkat çekti

Tecrübeli teknik adam, Avrupa kupalarındaki başarılı istatistiğiyle dikkatleri çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rennes maçı öncesi Jorge Jesus'un istatistiği dikkat çekti

SADECE 3 YENİLGİ GÖRDÜ

Takvim'in haberine göre; 'Profesör' lakaplı Jorge Jesus, şimdiye kadar Fransız takımlarına karşı 14 kez sınav verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rennes maçı öncesi Jorge Jesus'un istatistiği dikkat çekti

Paris Saint Germain ile 6, Bordeaux, Lyon, Monaco ve Marsilya ile 2'şer kez karşılaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rennes maçı öncesi Jorge Jesus'un istatistiği dikkat çekti

14 maçta 7 kez kazanırken sadece 3 yenilgi gördü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rennes maçı öncesi Jorge Jesus'un istatistiği dikkat çekti

Fransız takımlarına karşı müthiş bir istatistik yakalayan Jorge Jesus, Avrupa Ligi'nde şimdiye kadar çıktığı 61 maçta 35 galibiyet ve 13 beraberlik elde etti. 13 kez de sahadan yenik ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rennes maçı öncesi Jorge Jesus'un istatistiği dikkat çekti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 52 kez boy gösteren 68 yaşındaki teknik adam, 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rennes maçı öncesi Jorge Jesus'un istatistiği dikkat çekti

Uluslararası kupalarda ise toplamda 165 karşılaşmada 80 galibiyeti hanesine yazdırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rennes maçı öncesi Jorge Jesus'un istatistiği dikkat çekti

YÜKSEK RİSKLİ MAÇ STATÜSÜNDE

Rennes'in Fenerbahçe ile oynayacağı maç UEFA ve güvenlik birimleri ile yapılan görüşmeler sonrasında yüksek riskli olarak değerlendirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rennes maçı öncesi Jorge Jesus'un istatistiği dikkat çekti

Maçta 250 ila 300 civarı polis ve jandarma gücü, 20 hızlı müdahale timi, 160 güvenlik görevlisi, 40 kurtarma görevlisi, 360 stat içi komiser görev alacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rennes maçı öncesi Jorge Jesus'un istatistiği dikkat çekti

KULBAKOV DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 2 haftasında Rennes ile deplasmanda oynayacağı müsabakayı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rennes maçı öncesi Jorge Jesus'un istatistiği dikkat çekti

Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko yapacak. 4. hakem ise Viktor Shimusik.

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