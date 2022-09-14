FENERBAHÇE HABERLERİ: Rennes maçı öncesi Jorge Jesus'un istatistiği dikkat çekti

Süper Lig'de ilk 5 haftada 3 galibiyet elde eden ve 10 puan toplayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-1'lik skorla mağlup etti.
Süper Lig'de ilk 5 haftada 3 galibiyet elde eden ve 10 puan toplayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-1'lik skorla mağlup etti.
MÜTHİŞ BİR HAVA OLUŞTURDU
Sezon başında göreve gelen Portekizli teknik adam, yeni transferle birlikte müthiş bir hava oluşturdu.
Jesus, Süper Lig ve Avrupa'da sürekli hücumu ve golü düşünen, iştahlı futboluyla taraftarları şampiyonluk havasına soktu.
BAŞARISI İLE DİKKAT ÇEKİYOR
Portekizli çalıştırıcı, 16 Eylül tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Rennes'i de mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmenin planlarını yapıyor.
Tecrübeli teknik adam, Avrupa kupalarındaki başarılı istatistiğiyle dikkatleri çekiyor.
SADECE 3 YENİLGİ GÖRDÜ
Takvim'in haberine göre; 'Profesör' lakaplı Jorge Jesus, şimdiye kadar Fransız takımlarına karşı 14 kez sınav verdi.
Paris Saint Germain ile 6, Bordeaux, Lyon, Monaco ve Marsilya ile 2'şer kez karşılaştı.
14 maçta 7 kez kazanırken sadece 3 yenilgi gördü.
Fransız takımlarına karşı müthiş bir istatistik yakalayan Jorge Jesus, Avrupa Ligi'nde şimdiye kadar çıktığı 61 maçta 35 galibiyet ve 13 beraberlik elde etti. 13 kez de sahadan yenik ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 52 kez boy gösteren 68 yaşındaki teknik adam, 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.
Uluslararası kupalarda ise toplamda 165 karşılaşmada 80 galibiyeti hanesine yazdırdı.
YÜKSEK RİSKLİ MAÇ STATÜSÜNDE
Rennes'in Fenerbahçe ile oynayacağı maç UEFA ve güvenlik birimleri ile yapılan görüşmeler sonrasında yüksek riskli olarak değerlendirildi.
Maçta 250 ila 300 civarı polis ve jandarma gücü, 20 hızlı müdahale timi, 160 güvenlik görevlisi, 40 kurtarma görevlisi, 360 stat içi komiser görev alacak.
KULBAKOV DÜDÜK ÇALACAK
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 2 haftasında Rennes ile deplasmanda oynayacağı müsabakayı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek.
Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko yapacak. 4. hakem ise Viktor Shimusik.