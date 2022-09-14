FENERBAHÇE HABERLERİ: Dünya yıldızı Ferdi Kadıoğlu! O listeye girdi

Geçtiğimiz yıl Vitor Pereira ve İsmail Kartal'ın elinde seviye atlayan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon da Jorge Jesus'un prensi oldu.
Geçtiğimiz yıl Vitor Pereira ve İsmail Kartal'ın elinde seviye atlayan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon da Jorge Jesus'un prensi oldu.
Ayrıca performansıyla Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES) araştırmasında kendisine yer bulmayı da başardı.
Ferdi; ortalama maç seviyesi, aldığı süre, takım arkadaşları ve aynı profildeki futbolcularla kıyaslanarak yapılan değerlendirmede dünyanın en etkili 25 yaş altı oyuncuları arasında gösterildi.
Sabah'ın haberine göre; Ferdi Kadıoğlu; kanatta oyun kurucu futbolcu rolünde 79.8 puanla 5'inci sırada yer alırken Süper Lig'den listeye giren tek futbolcu olarak kayıtlara geçti.
FERDİ'NİN ÖNÜNDE 4 İSİM VAR
Milli yıldızın önünde Federico Dimarco (90)
Fran Garcia (84.6)
Lautaro Blanco (83.9) ve
Jacob Ramsey (80.9) ilk 4'ü oluşturdu.
MERİH DEMİRAL VE ORKUN KÖKÇÜ DE LİSTEDE
Bu arada Atalanta forması giyen Merih Demiral en iyi engelleyici kategorisinde 92.1 puanla ikinci oldu.
Feyenoord'dan Orkun Kökçü, oyun kurucu rolünde 80.3 ile dördüncülük elde etti.
FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?
Geçen sezon 38 lig maçında 3 gol 3 asist yapan genç yıldız, bu sezon şu ana kadar 10 resmi maçta süre aldı.
Bu maçlarda takımına sadece 1 asistlik katkı sağladı.
Trabzonlu bir baba ve Kanadalı bir annenin çocuğu olarak 7 Ekim 1999 yılında Hollanda'da doğan Ferdi Kadıoğlu'nun çocukluğu Arnhem kentinde geçmiştir.
Futbol hayatına aynı şehrin takımı Rijkerswoerd kulübünün altyapsında başladı.
Henüz 8 yaşında olmasına rağmen topla yaptığı kıvrak hareketler ve çalım yeteneği Ferdi'yi altyapı takımlarında ön plana çıkardı.