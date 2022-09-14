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FENERBAHÇE HABERLERİ: Dünya yıldızı Ferdi Kadıoğlu! O listeye girdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu performansıyla parmak ısırtıyor. Milli futbolcu dünyaca ünlü CIES'in yaptığı listeye de girdi. 22 yaşındaki futbolcu, kanatta oyun kurucu rolünde 79.8 puanla 5. sırada yer aldı. Kadıoğlu, Süper Lig'den listeye girebilen tek isim olmayı başardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Dünya yıldızı Ferdi Kadıoğlu! O listeye girdi

Geçtiğimiz yıl Vitor Pereira ve İsmail Kartal'ın elinde seviye atlayan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon da Jorge Jesus'un prensi oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dünya yıldızı Ferdi Kadıoğlu! O listeye girdi

Ayrıca performansıyla Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES) araştırmasında kendisine yer bulmayı da başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dünya yıldızı Ferdi Kadıoğlu! O listeye girdi

Ferdi; ortalama maç seviyesi, aldığı süre, takım arkadaşları ve aynı profildeki futbolcularla kıyaslanarak yapılan değerlendirmede dünyanın en etkili 25 yaş altı oyuncuları arasında gösterildi.


FENERBAHÇE HABERLERİ: Dünya yıldızı Ferdi Kadıoğlu! O listeye girdi

Sabah'ın haberine göre; Ferdi Kadıoğlu; kanatta oyun kurucu futbolcu rolünde 79.8 puanla 5'inci sırada yer alırken Süper Lig'den listeye giren tek futbolcu olarak kayıtlara geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dünya yıldızı Ferdi Kadıoğlu! O listeye girdi

FERDİ'NİN ÖNÜNDE 4 İSİM VAR

Milli yıldızın önünde Federico Dimarco (90)

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dünya yıldızı Ferdi Kadıoğlu! O listeye girdi

Fran Garcia (84.6)

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dünya yıldızı Ferdi Kadıoğlu! O listeye girdi

Lautaro Blanco (83.9) ve

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dünya yıldızı Ferdi Kadıoğlu! O listeye girdi

Jacob Ramsey (80.9) ilk 4'ü oluşturdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dünya yıldızı Ferdi Kadıoğlu! O listeye girdi

MERİH DEMİRAL VE ORKUN KÖKÇÜ DE LİSTEDE

Bu arada Atalanta forması giyen Merih Demiral en iyi engelleyici kategorisinde 92.1 puanla ikinci oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dünya yıldızı Ferdi Kadıoğlu! O listeye girdi

Feyenoord'dan Orkun Kökçü, oyun kurucu rolünde 80.3 ile dördüncülük elde etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dünya yıldızı Ferdi Kadıoğlu! O listeye girdi

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

Geçen sezon 38 lig maçında 3 gol 3 asist yapan genç yıldız, bu sezon şu ana kadar 10 resmi maçta süre aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dünya yıldızı Ferdi Kadıoğlu! O listeye girdi

Bu maçlarda takımına sadece 1 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dünya yıldızı Ferdi Kadıoğlu! O listeye girdi

Trabzonlu bir baba ve Kanadalı bir annenin çocuğu olarak 7 Ekim 1999 yılında Hollanda'da doğan Ferdi Kadıoğlu'nun çocukluğu Arnhem kentinde geçmiştir.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dünya yıldızı Ferdi Kadıoğlu! O listeye girdi

Futbol hayatına aynı şehrin takımı Rijkerswoerd kulübünün altyapsında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dünya yıldızı Ferdi Kadıoğlu! O listeye girdi

Henüz 8 yaşında olmasına rağmen topla yaptığı kıvrak hareketler ve çalım yeteneği Ferdi'yi altyapı takımlarında ön plana çıkardı.

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