Bruma’ya son talip Maccabi

Fenerbahçe'nın sezon başında renklerine kattığı Bruma teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne girememişti. Başarılı futbolcu 1 aylık sakatlık yaşayınca da lisansı çıkarılmamıştı. İsrail'de yayın yapan Sport 1'in haberine göre 27 yaşındaki oyuncuyla Maccabi Tel Aviv yakından ilgileniyor. İsrail'de transfer dönemi 28 Eylül'de kapanıyor
Fenerbahçe'nın sezon başında renklerine kattığı Bruma teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne girememişti. Başarılı futbolcu 1 aylık sakatlık yaşayınca da lisansı çıkarılmamıştı. İsrail'de yayın yapan Sport 1'in haberine göre 27 yaşındaki oyuncuyla Maccabi Tel Aviv yakından ilgileniyor. İsrail'de transfer dönemi 28 Eylül'de kapanıyor