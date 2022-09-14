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‘Bay’ keyif

Fenerbahçe, Süper Lig’de BAY geçtiği haftayı mutlu kapattı. Zirve için rakipleri Beşiktaş ve Trabzonspor puan alamadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
‘Bay’ keyif
Süper Lig'de bu sezon 19 takım olduğu için her hafta bir ekip oynamadan geçiyor. 6. haftada bu takım Fenerbahçe olmuştu. Sarı-lacivertlilerin gözü BAY geçtikleri haftada ezeli rakiplerinin maçlarındaydı. Galatasaray son bölümünde problem yaşasa da Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Beşiktaş sahasında Başakşehir'i ağırladı. Siyah-beyazlılar, rakibine 1-0'lık skorla kaybetti. Fenerbahçe'nin maç yapmadığı haftada puan alamayarak önemli bir kayıp yaşadılar. Bu karşılaşmanın hemen ardından başlayan mücadelede son şampiyon Adana Demirspor'a konuk oldu. Fırtına da uzatmada yediği golle Güney ekibine 3-2 yenildi. Böylece Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada iki önemli rakibi puan alamadı. Lige dönüşü Alanyaspor maçıyla olacak.
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