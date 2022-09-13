Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Arda Güler'den bir başarı daha! En pahalısı oldu

Fenerbahçeli Arda Güler'den bir başarı daha! En pahalısı oldu

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin genç yeneği Arda Güler, attığı goller ve yaptığı asistlerle adından sıkça söz ettirirken, bir başarı daha elde etti. Sarı lacivertlilerin genç yıldızı, jenerasyonunun en pahalı oyuncusu oldu. İşte o liste...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 16:56
Fenerbahçeli Arda Güler'den bir başarı daha! En pahalısı oldu

Fenerbahçeli Arda Güler, adını futbol tarihine yazdırmaya devam ediyor.

Fenerbahçeli Arda Güler'den bir başarı daha! En pahalısı oldu

Sarı lacivertlilerin genç yeteneği, bu kez de 'değeriyle' gündeme geldi.

Fenerbahçeli Arda Güler'den bir başarı daha! En pahalısı oldu

Kanarya'nın gözbebeği, jenerasyonunun en pahalı oyuncusu oldu.

Fenerbahçeli Arda Güler'den bir başarı daha! En pahalısı oldu

Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in yeni bonservis bedeli açıklandı.

Fenerbahçeli Arda Güler'den bir başarı daha! En pahalısı oldu

İşte o liste...

Fenerbahçeli Arda Güler'den bir başarı daha! En pahalısı oldu

Paul Wanner - 2 milyon euro

Fenerbahçeli Arda Güler'den bir başarı daha! En pahalısı oldu

Obed Vargas - 2 milyon euro

Fenerbahçeli Arda Güler'den bir başarı daha! En pahalısı oldu

Mathys Tel - 2 milyon euro

Fenerbahçeli Arda Güler'den bir başarı daha! En pahalısı oldu

Zidan Sertdemir - 2 milyon euro

Fenerbahçeli Arda Güler'den bir başarı daha! En pahalısı oldu

El Chadaille Bitshiabu - 2 milyon euro

Fenerbahçeli Arda Güler'den bir başarı daha! En pahalısı oldu

Antonio Nusa - 2.5 milyon euro

Fenerbahçeli Arda Güler'den bir başarı daha! En pahalısı oldu

Roger Fernandes - 4 milyon euro

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe Rennes'e taktik çalıştı
Valencia'ya Dünya Kupası öncesi büyük tehlike!
İZMİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İzmir TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
ANKARA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Ankara TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? TFF açıkladı ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? TFF açıkladı 16:34
Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü 16:07
Hollanda'da gündem oldu! "Savunma arasında..." Hollanda'da gündem oldu! "Savunma arasında..." 16:06
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori... Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori... 15:51
Demirel'e teklif var! Cevabı... Demirel'e teklif var! Cevabı... 15:41
Bigaspor - Akhisarspor | CANLI Bigaspor - Akhisarspor | CANLI 15:38
Daha Eski
Yusuf Demir milli takıma çağırıldı Yusuf Demir milli takıma çağırıldı 15:27
ABD Açık'ta seyirci rekoru kırıldı! ABD Açık'ta seyirci rekoru kırıldı! 15:21
TFF "Kuralına Göre" programının devam edeceğini açıkladı TFF "Kuralına Göre" programının devam edeceğini açıkladı 15:10
6 gollü maçta turlayan Kars 36 Spor! 6 gollü maçta turlayan Kars 36 Spor! 15:03
Kupada ortalık karıştı! kırmızı kart çıktı Kupada ortalık karıştı! kırmızı kart çıktı 14:56
Eric Gerets: Sağlığım kötüye gidiyor Eric Gerets: Sağlığım kötüye gidiyor 14:25