Fenerbahçeli Arda Güler'den bir başarı daha! En pahalısı oldu

Fenerbahçeli Arda Güler, adını futbol tarihine yazdırmaya devam ediyor.
Sarı lacivertlilerin genç yeteneği, bu kez de 'değeriyle' gündeme geldi.
Kanarya'nın gözbebeği, jenerasyonunun en pahalı oyuncusu oldu.
Fenerbahçeli Arda Güler, adını futbol tarihine yazdırmaya devam ediyor.
Sarı lacivertlilerin genç yeteneği, bu kez de 'değeriyle' gündeme geldi.
Kanarya'nın gözbebeği, jenerasyonunun en pahalı oyuncusu oldu.
Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in yeni bonservis bedeli açıklandı.
İşte o liste...
Paul Wanner - 2 milyon euro
El Chadaille Bitshiabu - 2 milyon euro
Antonio Nusa - 2.5 milyon euro
Roger Fernandes - 4 milyon euro
Noah Mbamba - 4 milyon euro
Vitor Roque - 7 milyon euro
ARDA GÜLER - 9 MİLYON EURO