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Fenerbahçe Rennes maçı öncesi taktik çalıştı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 2. maçında Fransa'nın Rennes takımıyla karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, 13 Eylül Salı günü yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 14:06
Fenerbahçe Rennes maçı öncesi taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig'de haftayı bay geçen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 2'nci hafta maçında 15 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ilk olarak salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sonrasında sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla son buldu.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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