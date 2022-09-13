FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'la en büyük Fener! İstatistikleri parçaladı...

Süper Lig'de haftayı BAY geçen Kanarya'da taraftar çok mutlu.
Başkan Ali Koç'un teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getirmesinin ardından takımın çehresi değişti.
Üzerindeki kara bulutları dağıtan Kanarya şimdi görkemli yıllarındaki gibi sahaya çıktığı andan itibaren rakiplerine korku salıyor.
Sarı-lacivertliler Portekizli çalıştırıcı ile hücum takımı oldu.
Fenerbahçe, oynadığı oyunla istatistiklerde zirvede yer aldı.
Sarı Kanarya, şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümek istiyor.
Jesus'un oyun felsefesine kısa sürede uyum sağlayan sarı-lacivertli oyuncular, Süper Lig'in dengelerini de lehine değiştirdi.
Birçok 'en'e imza atarak ligin başlangıcını domine etti.
Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde 8 farklı kategoride Süper Lig'in zirvesine yerleşti.
Bu haftayı BAY geçen Kanarya, ligimizin en çok gol atan, en çok gol beklentisi oluşturan, en az top kaybı yapan, en çok kilit pas atan, rakip sahada en çok top kazanan, maç başına en çok gol ortalaması yakalayan, maçı başına en çok dripling yapan ve maç başına en çok başarılı atak aksiyonu gerçekleştiren takım oldu.
İdmanda tekrar ve resmi maçlarla Jesus kısa sürede oturttuğu sistemini mükemmel hale getiriyor.
TOPU HEMEN GERİ ALIYOR
Fenerbahçe'nin bu sezon en büyük özelliklerinden biri meşin yuvarlağın değerini bilmesi.
Topu zor kaybeden Kanarya geri almak için de fazla beklemiyor.
Agresif presle saniyeler içinde geri kazazıyor.
14.4 ile sarı-lacivertliler, ligin rakip yarı alanda en fazla top kazanan ekibi konumunda.