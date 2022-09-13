Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'la en büyük Fener! İstatistikleri parçaladı...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'la en büyük Fener! İstatistikleri parçaladı...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus'la çehresi değişti. Sarı-lacivertliler oynadığı oyunla 8 ayrı kategoride istatistiklerin zirvesinde yer aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'la en büyük Fener! İstatistikleri parçaladı...

Süper Lig'de haftayı BAY geçen Kanarya'da taraftar çok mutlu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'la en büyük Fener! İstatistikleri parçaladı...

Başkan Ali Koç'un teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getirmesinin ardından takımın çehresi değişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'la en büyük Fener! İstatistikleri parçaladı...

Üzerindeki kara bulutları dağıtan Kanarya şimdi görkemli yıllarındaki gibi sahaya çıktığı andan itibaren rakiplerine korku salıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'la en büyük Fener! İstatistikleri parçaladı...

Sarı-lacivertliler Portekizli çalıştırıcı ile hücum takımı oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'la en büyük Fener! İstatistikleri parçaladı...

Fenerbahçe, oynadığı oyunla istatistiklerde zirvede yer aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'la en büyük Fener! İstatistikleri parçaladı...

Sarı Kanarya, şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'la en büyük Fener! İstatistikleri parçaladı...

Jesus'un oyun felsefesine kısa sürede uyum sağlayan sarı-lacivertli oyuncular, Süper Lig'in dengelerini de lehine değiştirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'la en büyük Fener! İstatistikleri parçaladı...

Birçok 'en'e imza atarak ligin başlangıcını domine etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'la en büyük Fener! İstatistikleri parçaladı...

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde 8 farklı kategoride Süper Lig'in zirvesine yerleşti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'la en büyük Fener! İstatistikleri parçaladı...

Bu haftayı BAY geçen Kanarya, ligimizin en çok gol atan, en çok gol beklentisi oluşturan, en az top kaybı yapan, en çok kilit pas atan, rakip sahada en çok top kazanan, maç başına en çok gol ortalaması yakalayan, maçı başına en çok dripling yapan ve maç başına en çok başarılı atak aksiyonu gerçekleştiren takım oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'la en büyük Fener! İstatistikleri parçaladı...

İdmanda tekrar ve resmi maçlarla Jesus kısa sürede oturttuğu sistemini mükemmel hale getiriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'la en büyük Fener! İstatistikleri parçaladı...

TOPU HEMEN GERİ ALIYOR

Fenerbahçe'nin bu sezon en büyük özelliklerinden biri meşin yuvarlağın değerini bilmesi.

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