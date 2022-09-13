FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'la en büyük Fener! İstatistikleri parçaladı...

Bu haftayı BAY geçen Kanarya, ligimizin en çok gol atan, en çok gol beklentisi oluşturan, en az top kaybı yapan, en çok kilit pas atan, rakip sahada en çok top kazanan, maç başına en çok gol ortalaması yakalayan, maçı başına en çok dripling yapan ve maç başına en çok başarılı atak aksiyonu gerçekleştiren takım oldu.