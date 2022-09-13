Haberler Fenerbahçe 3 maçta 1 gol atar

3 maçta 1 gol atar

Belçikalı gazeteci Thijs Vloebergh, Michy Batshuayi hakkında bilgiler ve görüşünü paylaştı. Vloebergh "Batshuayi'nin sezgisi çok kuvvetli. Maçlarda minimum 70-80 dakika oynarsa 3 karşılaşmada 1 gol atacaktır. Yüksek gol sayısına ulaşabilir" diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 06:50
3 maçta 1 gol atar

Belçikalı gazeteci Thijs Vloebergh, Michy Batshuayi hakkında bilgiler ve görüşünü paylaştı. Vloebergh "Batshuayi'nin sezgisi çok kuvvetli. Maçlarda minimum 70-80 dakika oynarsa 3 karşılaşmada 1 gol atacaktır. Yüksek gol sayısına ulaşabilir" diye konuştu.

'İYİ BİR TAKİPÇİDİR'

Thijs Vloebergh, Batshuayi hakkında sözlerine devam etti: "Batshuayi'ye taraftarın sabır göstermesi lazım. Gol kaçırdığında destek görürse motivasyonunu korur, aksi halde sıkıntı yaşayabiliyor. Pozisyon alma, topun nereye gideceğini sezme yeteneği var"

DİĞER
İbrahim Tatlıses'in torunu tam bir esmer güzeli! Tatlıses'in torunu Berfin'e bakan bir daha baktı!
Cengiz Ünder'in Aleyna Kalaycıoğlu sevgisi 630 bin TL'ye mal oldu
Jorge Jesus'la en büyük Fener!
Hangisi Türk hangisi yabancı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jorge Jesus'la en büyük Fener!
Jesus'un ekibinden Rennes'e yakın takip! Çift taktik...
DOLAR NE KADAR OLDU? | 13 Eylül 2022 Döviz Kuru
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hangisi Türk hangisi yabancı? Hangisi Türk hangisi yabancı? 01:28
Toroğlu'dan gol iptali yorumu! "Olacak iş değil" Toroğlu'dan gol iptali yorumu! "Olacak iş değil" 01:03
Avcı: İyi gitmeyen bir durum var Avcı: İyi gitmeyen bir durum var 01:03
F.Bahçe 20 milyon Euro'yu çöpe attı! 3 yılda 8 futbolcu... F.Bahçe 20 milyon Euro'yu çöpe attı! 3 yılda 8 futbolcu... 01:03
Fırtına son dakikada yıkıldı! Fırtına son dakikada yıkıldı! 01:02
6. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu... 6. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu... 01:02
Daha Eski
Fırtına penaltı kazandı! İşte o pozisyon... Fırtına penaltı kazandı! İşte o pozisyon... 01:01
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Enteresan kararlar oldu Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Enteresan kararlar oldu 01:01
Beşiktaş'tan penaltı itirazı! Beşiktaş'tan penaltı itirazı! 01:01
Başakşehir'den Beşiktaş'a çelme! Başakşehir'den Beşiktaş'a çelme! 01:01
Valerien Ismael'e kırmızı kart! Valerien Ismael'e kırmızı kart! 01:01
G.Saray'da transfer krizi! Basketbol şubesi... G.Saray'da transfer krizi! Basketbol şubesi... 01:00