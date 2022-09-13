3 maçta 1 gol atar

Belçikalı gazeteci Thijs Vloebergh, Michy Batshuayi hakkında bilgiler ve görüşünü paylaştı. Vloebergh "Batshuayi'nin sezgisi çok kuvvetli. Maçlarda minimum 70-80 dakika oynarsa 3 karşılaşmada 1 gol atacaktır. Yüksek gol sayısına ulaşabilir" diye konuştu.



'İYİ BİR TAKİPÇİDİR'

Thijs Vloebergh, Batshuayi hakkında sözlerine devam etti: "Batshuayi'ye taraftarın sabır göstermesi lazım. Gol kaçırdığında destek görürse motivasyonunu korur, aksi halde sıkıntı yaşayabiliyor. Pozisyon alma, topun nereye gideceğini sezme yeteneği var"