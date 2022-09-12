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FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai için karar verildi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'e iddialı bir kadro ile başlayan Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Attila Szalai geliyor. Sarı-lacivertli kulüp, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsiz olan Macar stoperle ilgili kararını verdi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 08:20
FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai için karar verildi!

Sezona flaş transferlerle başlayan Fenerbahçe, mutlak şampiyonluk hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai için karar verildi!

Sarı-lacivertlilerde, Kim Min-Jae'nin Napoli'ye gitmesinin ardından transferin gözde ismi Attila Szalai'nin de durumu merak ediliyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai için karar verildi!

Fenerbahçe sezon başında verdiği kararın arkasında durmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai için karar verildi!

Kanarya'da hem Kim Min-Jae hem de Attila Szalai için güçlü teklifler gelmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai için karar verildi!

Sarı-lacivertliler, Güney Koreli yıldızı Napoli'ye göndermiş ancak Macar stopere izin vermemişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai için karar verildi!

Yönetim, Szalai ile görüşerek "Aynı sezonda hem Kim'i hem seni gönderemeyiz. Seni devre arasında da satmayız" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai için karar verildi!

Macar futbolcunun bu yıl takımda kalacağı bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai için karar verildi!

Szalai Fenerbahçe formasıyla çıktığı 77 karşılaşmada 5 gole imzasını atarken, 2 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai için karar verildi!

ATTILA SZALAI KİMDİR?

20 Ocak 1998 tarihinde Budapeşte'de dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai için karar verildi!

Profesyonel futbol kariyerine Vac FC altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai için karar verildi!

Sırasıyla Vasas, AKA Rapid, Rapid Wien II, Mezökövesd, Apollon Limassol ve Fenerbahçe formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai için karar verildi!

Sarı-lacivertlilere 2021'in ocak ayında Limassol'den 2.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında geldi.

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