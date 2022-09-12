FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai için karar verildi!

Sezona flaş transferlerle başlayan Fenerbahçe, mutlak şampiyonluk hedefliyor.
Sezona flaş transferlerle başlayan Fenerbahçe, mutlak şampiyonluk hedefliyor.
Sarı-lacivertlilerde, Kim Min-Jae'nin Napoli'ye gitmesinin ardından transferin gözde ismi Attila Szalai'nin de durumu merak ediliyordu.
Fenerbahçe sezon başında verdiği kararın arkasında durmaya devam ediyor.
Kanarya'da hem Kim Min-Jae hem de Attila Szalai için güçlü teklifler gelmişti.
Sarı-lacivertliler, Güney Koreli yıldızı Napoli'ye göndermiş ancak Macar stopere izin vermemişti.
Yönetim, Szalai ile görüşerek "Aynı sezonda hem Kim'i hem seni gönderemeyiz. Seni devre arasında da satmayız" dedi.
Macar futbolcunun bu yıl takımda kalacağı bildirildi.
Szalai Fenerbahçe formasıyla çıktığı 77 karşılaşmada 5 gole imzasını atarken, 2 de asist yaptı.
ATTILA SZALAI KİMDİR?
20 Ocak 1998 tarihinde Budapeşte'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Vac FC altyapısında başladı.
Sırasıyla Vasas, AKA Rapid, Rapid Wien II, Mezökövesd, Apollon Limassol ve Fenerbahçe formaları giydi.
Sarı-lacivertlilere 2021'in ocak ayında Limassol'den 2.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında geldi.
24 yaşındaki Szalai, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.
Macar yıldız, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Szalai'nin güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...