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Batsman’ın doğuşu

Chelsea’de tutunamayan, Beşiktaş’ta beğenilmeyen Belçikalı yıldız F.Bahçe formasıyla göz kamaştırdı. Hedefi Liege’deki rekorunu kırmak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Batsman’ın doğuşu

Kanarya forvet arayışında Michy Batshuayi'de karar kılmıştı. Chelsea'de kalıcı olamayan 28 yaşındaki futbolcu kariyerinin en iyi dönemlerinden birini Beşiktaş'ta geçirmiş ve 14 gol atmıştı. Ancak bu performansı yeterli bulunmamıştı. 'Batsman' lakaplı yıldız çubuklu forma ile yeniden kendini ispatlamaya hazır. Dinamo Kiev maçında ilk şutunda ilk golünü atan tecrübeli oyuncu gözünü rekora dikti. 2013- 14 sezonunda Standard Liege'de oynarken 38 maçta 23 gol atmıştı. Hedefi çubuklu forma ile bu rekoru kırmak.

Batshuayi, Fenerbahçe'de ilk golü için fazla beklemedi. İlk şutunda fileleri sarsmayı başardı.

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