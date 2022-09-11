Zirvenin tek hakimi

F.Bahçe, Süper Ligin en değerli takımı konumuna geçti. Transfermarkt verilerine göre 31 oyuncusu olan sarı-lacivertlilerin toplam değeri 174.3 milyon euro olarak hesaplandı. 161.45 milyon euro'luk değerle Trabzonspor izledi. G.Saray, 158.7 milyon euro'luk değerle üçüncü, Beşiktaş ise 125.5 milyon euro'yla dördüncü sırada yer aldı.
F.Bahçe, Süper Ligin en değerli takımı konumuna geçti. Transfermarkt verilerine göre 31 oyuncusu olan sarı-lacivertlilerin toplam değeri 174.3 milyon euro olarak hesaplandı. 161.45 milyon euro'luk değerle Trabzonspor izledi. G.Saray, 158.7 milyon euro'luk değerle üçüncü, Beşiktaş ise 125.5 milyon euro'yla dördüncü sırada yer aldı.