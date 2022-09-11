Haberler Fenerbahçe Zirvenin tek hakimi

Zirvenin tek hakimi

F.Bahçe, Süper Ligin en değerli takımı konumuna geçti. Transfermarkt verilerine göre 31 oyuncusu olan sarı-lacivertlilerin toplam değeri 174.3 milyon euro olarak hesaplandı. 161.45 milyon euro'luk değerle Trabzonspor izledi. G.Saray, 158.7 milyon euro'luk değerle üçüncü, Beşiktaş ise 125.5 milyon euro'yla dördüncü sırada yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 06:50
Zirvenin tek hakimi
F.Bahçe, Süper Ligin en değerli takımı konumuna geçti. Transfermarkt verilerine göre 31 oyuncusu olan sarı-lacivertlilerin toplam değeri 174.3 milyon euro olarak hesaplandı. 161.45 milyon euro'luk değerle Trabzonspor izledi. G.Saray, 158.7 milyon euro'luk değerle üçüncü, Beşiktaş ise 125.5 milyon euro'yla dördüncü sırada yer aldı.
DİĞER
Pınar Altuğ'un kızı Su liseli oldu! Pınar Altuğ paylaştı kızı Su Atacan'a yorum yağdı "Babası peruk takmış sandım"
Yargıtay'dan emsal niteliğinde velayet kararı! Maddi durum kriter değil
Yeni Aslanlar sahne alıyor! İşte Buruk'un Kasımpaşa maçı 11'i...
Fenerbahçe transfer dönemini karla kapattı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe transfer dönemini karla kapattı!
Kanarya Süper Lig'de ilk sırada! Jesus'un taktiği...
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Amerika Açık'ta şampiyon Swiatek! Amerika Açık'ta şampiyon Swiatek! 01:26
Amerika Açık'ta şampiyon Swiatek! Amerika Açık'ta şampiyon Swiatek! 01:26
İtalya filede finalde! İtalya filede finalde! 01:00
İtalya filede finalde! İtalya filede finalde! 00:57
Barcelona farka koştu! Barcelona farka koştu! 00:39
Almanya EuroBasket 2022'de çeyrek finalde! Almanya EuroBasket 2022'de çeyrek finalde! 00:38
Daha Eski
10 kişi Milan deplasmanda kazandı! 10 kişi Milan deplasmanda kazandı! 00:38
10 kişi Milan deplasmanda kazandı! 10 kişi Milan deplasmanda kazandı! 00:38
Cengiz asist yaptı Marsilya kazandı! Cengiz asist yaptı Marsilya kazandı! 00:37
Cengiz asist yaptı Marsilya kazandı! Cengiz asist yaptı Marsilya kazandı! 00:00
Atletico farklı kazandı! Atletico farklı kazandı! 23:56
Icardi: Kader G.Saray'la buluşmamızı istedi! Icardi: Kader G.Saray'la buluşmamızı istedi! 23:48