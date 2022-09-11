Üç yabancıyla yollar ayrılacak

Yaz transfer döneminde 11 yabancısını gönderen sarı-lacivertlilerde, 17 yabancı oyuncu kaldı. Gözler kurallar gereği TFF'ye bildirilemeyecek 3 isme çevrildi. Novak'la yollarını ayırmaya hazırlanan F.Bahçe'de ikinci ismin ise Lemos olması bekleniyor. Yeni gelen Bruma'nın da transfer penceresinin açık olduğu bir yere gitmesi gündemde.
Yaz transfer döneminde 11 yabancısını gönderen sarı-lacivertlilerde, 17 yabancı oyuncu kaldı. Gözler kurallar gereği TFF'ye bildirilemeyecek 3 isme çevrildi. Novak'la yollarını ayırmaya hazırlanan F.Bahçe'de ikinci ismin ise Lemos olması bekleniyor. Yeni gelen Bruma'nın da transfer penceresinin açık olduğu bir yere gitmesi gündemde.