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Üç yabancıyla yollar ayrılacak

Yaz transfer döneminde 11 yabancısını gönderen sarı-lacivertlilerde, 17 yabancı oyuncu kaldı. Gözler kurallar gereği TFF'ye bildirilemeyecek 3 isme çevrildi. Novak'la yollarını ayırmaya hazırlanan F.Bahçe'de ikinci ismin ise Lemos olması bekleniyor. Yeni gelen Bruma'nın da transfer penceresinin açık olduğu bir yere gitmesi gündemde.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 06:50
Üç yabancıyla yollar ayrılacak
Yaz transfer döneminde 11 yabancısını gönderen sarı-lacivertlilerde, 17 yabancı oyuncu kaldı. Gözler kurallar gereği TFF'ye bildirilemeyecek 3 isme çevrildi. Novak'la yollarını ayırmaya hazırlanan F.Bahçe'de ikinci ismin ise Lemos olması bekleniyor. Yeni gelen Bruma'nın da transfer penceresinin açık olduğu bir yere gitmesi gündemde.
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