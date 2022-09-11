Haberler Fenerbahçe Sıra Rennes'de! Jesus kadroyu belirledi

Sıra Rennes'de! Jesus kadroyu belirledi

Fenerbahçe'de moraller yerinde. Dinamo Kiev zaferiyle havaya giren Kanarya, şimdi de Rennes’i gözüne kestirdi. Grupta liderliği isteyen Jorge Jesus, Fransız ekibi karşısında kadrosunu belirledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 06:50
Sıra Rennes'de! Jesus kadroyu belirledi

Fenerbahçe'de moraller yerinde.

Sıra Rennes'de! Jesus kadroyu belirledi

Ligde bu haftayı bay geçecek F.Bahçe, Avrupa'da ise Rennes maçına odaklandı.

Sıra Rennes'de! Jesus kadroyu belirledi

UEFA Avrupa Ligi'ne Dinamo Kiev galibiyetiyle başlandı.

Sıra Rennes'de! Jesus kadroyu belirledi

Sarı-lacivertliler, 15 Eylül Perşembe günü Fransa'da zafer için sahaya çıkacak.

Sıra Rennes'de! Jesus kadroyu belirledi

Jesus, AEK Larnaca'yı dışarıda bırakıp ilk iki için Rennes ve Dinamo Kiev'le çekişeceklerini düşünüyor.

Sıra Rennes'de! Jesus kadroyu belirledi

Jorge Jesus, Rennes deplasmanında şans vereceği ilk 11'i büyük ölçüde netleştirmiş durumda.

Sıra Rennes'de! Jesus kadroyu belirledi

9'UNUN YERİ HAZIR

Kalede Altay'ın yeri garanti.

Sıra Rennes'de! Jesus kadroyu belirledi

Stoperde Szalai, Peres ve Henrique hattı bozulmayacak.

Sıra Rennes'de! Jesus kadroyu belirledi

Ortada yine Arao ve Crespo yerini alacak.

Sıra Rennes'de! Jesus kadroyu belirledi

Kanatta Ferdi'nin ve takıma yavaş yavaş ısınan Alioski'nin forması rezerve durumda.

Sıra Rennes'de! Jesus kadroyu belirledi

İleri 3'lüde ise Pedro'nun yeri garanti.

Sıra Rennes'de! Jesus kadroyu belirledi

Diğer ikiliyi performansları belirleyecek.

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