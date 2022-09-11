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Fenerbahçe'de Arda Güler alarmı!

Arda Güler’in sözleşmesindeki madde yönetimi harekete geçirdi. 1500 dakikadan az süre alırsa 5 milyon euro’ya serbest kalabilecek. Jorge Jesus ile görüşen Başkan Ali Koç, Arda Güler’in daha fazla süre almasını istedi. Jesus’un cevabı ise “Şimdi değil” oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de Arda Güler alarmı!

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan bir madde Sarı-Lacivertli kurmayları alarma geçirmiş durumda.

Fenerbahçe'de Arda Güler alarmı!

Arda Güler'in sözleşmesinde "Eğer toplamda 1500 dakika süre almazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır.

Fenerbahçe'de Arda Güler alarmı!

1500 dakika ve üzeri süre alırsa 17.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor.

Fenerbahçe'de Arda Güler alarmı!

Arda Güler bu sezon resmi maçlarda 145 dakika süre almış durumda.

Fenerbahçe'de Arda Güler alarmı!

Durumun ciddiyetinin farkında olan Başkan Ali Koç'un da Arda Güler ile ilgili olarak teknik direktör Jorge Jesus ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Arda Güler alarmı!

Başkan Koç'un bu görüşmede Portekizli hocaya Arda Güler'in daha fazla süre alması gerektiğini söylediği belirtildi.

Fenerbahçe'de Arda Güler alarmı!

Koç, aksi takdirde oyuncunun 5 milyon Euro gibi düşük bir bedelle serbest kalma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'de Arda Güler alarmı!

Jorge Jesus ise Başkan Ali Koç'a "Arda'nın iyi oyuncu olduğunu biliyorum.

Fenerbahçe'de Arda Güler alarmı!

Şu anda takımın sisteminin oturması ve ahenginin dağılmaması için Arda'yı direkt 11'de oynatamıyorum.

Fenerbahçe'de Arda Güler alarmı!

Ancak ilerleyen maçlarda ve kupa maçlarında daha fazla şans vereceğim" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'de Arda Güler alarmı!

JORGE JESUS HİÇ ACELE ETMİYOR

Jorge Jesus Arda Güler'e daha fazla şans vermek için acele etmiyor.

Fenerbahçe'de Arda Güler alarmı!

Jesus sistemin tam olarak oturmasını bekliyor.

Fenerbahçe'de Arda Güler alarmı!

SADECE 1 KEZ 11'DE OYNADI

Takvim'in haberine göre Arda Güler, bu sezon resmi maçlarda sadece UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki Slovacko deplasmanında 90 dakika forma giydi.

Fenerbahçe'de Arda Güler alarmı!

Diğer maçlarda sonradan oyuna girdi

Fenerbahçe'de Arda Güler alarmı!

Sezon başında genç oyuncuya 10 numara verilmişti.

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