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Fenerbahçe transfer dönemini karla kapattı!

Fenerbahçe'de transfer dönemi karlı geçti. 12 oyuncuya 24 milyon euro ödeyen Kanarya, yaptığı satışlar sonrası 30 milyon euro gelir elde etti. Böylece transfer dönemini kârla kapattı. İşte alınan ve satılan oyuncuların maliyetleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 06:50
Fenerbahçe transfer dönemini karla kapattı!

Geride kalan yaz transfer dönemine damga vuran takımlardan birisi de Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe transfer dönemini karla kapattı!

Sarı lacivertliler Jorge Jesus'un talimlatları doğrultusunda kadrosuna önemli isimler takviye etti.

Fenerbahçe transfer dönemini karla kapattı!

Öte yandan birçok isimle de yollar ayrıldı.

Fenerbahçe transfer dönemini karla kapattı!

Kanarya şampiyonluk hedefine doğru adım adım ilerlerken yaz transfer döneminin karla kapatılması ise dikkat çekti.

Fenerbahçe transfer dönemini karla kapattı!

Transfer dönemini hareketli geçiren F.Bahçe, 12 oyuncuyu kadrosuna katarken; 16 isimle de yollarını ayırdı.

Fenerbahçe transfer dönemini karla kapattı!

Jorge Jesus yönetiminde kabuk değiştiren sarılacivertliler, hücum hattına Pedro, Batshuayi, King, Emre Mor ve Bruma'yı transfer etti.

Fenerbahçe transfer dönemini karla kapattı!

Savunmasını Peres, Henrique ve Alioski ile güçlendirdi.

Fenerbahçe transfer dönemini karla kapattı!

Orta alana Lincoln ve Willian ikilisini katan sarı-lacivertliler, kaleye ise İrfan Can takviyesini yaptı.

Fenerbahçe transfer dönemini karla kapattı!

Geleceğe yatırım için ise 19 yaşındaki Tiago Çukur'u kadrosuna katarak kiraya verdi.

Fenerbahçe transfer dönemini karla kapattı!

24 milyon Euro'luk harcama yapan sarıl acivertliler; Kim Min Jae, Allahyar, Ozan, Tisserand, Muhammed ve Pelkas'tan 30 milyon euro gelir elde etti.

Fenerbahçe transfer dönemini karla kapattı!

Kanarya böylece transfer dönemini kârla kapatmayı başaran ender kulüplerden biri oldu.

Fenerbahçe transfer dönemini karla kapattı!

ZİRVENİN TEK HAKİMİ!

Fenerbahçe, Süper Ligin en değerli takımı konumuna geçti.

Fenerbahçe transfer dönemini karla kapattı!

Transfermarkt verilerine göre 31 oyuncusu olan sarı-lacivertlilerin toplam değeri 174.3 milyon euro olarak hesaplandı.

Fenerbahçe transfer dönemini karla kapattı!

161.45 milyon euro'luk değerle Trabzonspor izledi. G.Saray, 158.7 milyon euro'luk değerle üçüncü, Beşiktaş ise 125.5 milyon euro'yla dördüncü sırada yer aldı.

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