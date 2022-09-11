Fenerbahçe transfer dönemini karla kapattı!

Geride kalan yaz transfer dönemine damga vuran takımlardan birisi de Fenerbahçe oldu.
Sarı lacivertliler Jorge Jesus'un talimlatları doğrultusunda kadrosuna önemli isimler takviye etti.
Öte yandan birçok isimle de yollar ayrıldı.
Geride kalan yaz transfer dönemine damga vuran takımlardan birisi de Fenerbahçe oldu.
Sarı lacivertliler Jorge Jesus'un talimlatları doğrultusunda kadrosuna önemli isimler takviye etti.
Öte yandan birçok isimle de yollar ayrıldı.
Kanarya şampiyonluk hedefine doğru adım adım ilerlerken yaz transfer döneminin karla kapatılması ise dikkat çekti.
Transfer dönemini hareketli geçiren F.Bahçe, 12 oyuncuyu kadrosuna katarken; 16 isimle de yollarını ayırdı.
Jorge Jesus yönetiminde kabuk değiştiren sarılacivertliler, hücum hattına Pedro, Batshuayi, King, Emre Mor ve Bruma'yı transfer etti.
Savunmasını Peres, Henrique ve Alioski ile güçlendirdi.
Orta alana Lincoln ve Willian ikilisini katan sarı-lacivertliler, kaleye ise İrfan Can takviyesini yaptı.
Geleceğe yatırım için ise 19 yaşındaki Tiago Çukur'u kadrosuna katarak kiraya verdi.
24 milyon Euro'luk harcama yapan sarıl acivertliler; Kim Min Jae, Allahyar, Ozan, Tisserand, Muhammed ve Pelkas'tan 30 milyon euro gelir elde etti.
Kanarya böylece transfer dönemini kârla kapatmayı başaran ender kulüplerden biri oldu.
ZİRVENİN TEK HAKİMİ!
Fenerbahçe, Süper Ligin en değerli takımı konumuna geçti.
Transfermarkt verilerine göre 31 oyuncusu olan sarı-lacivertlilerin toplam değeri 174.3 milyon euro olarak hesaplandı.
161.45 milyon euro'luk değerle Trabzonspor izledi. G.Saray, 158.7 milyon euro'luk değerle üçüncü, Beşiktaş ise 125.5 milyon euro'yla dördüncü sırada yer aldı.