FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya Süper Lig'de ilk sırada! Jorge Jesus'un taktiği...

Süper Lig'de haftayı bay geçecek Fenerbahçe, geride kalan 5 maçtaki performansıyla dikkat çekti.
Süper Lig'de haftayı bay geçecek Fenerbahçe, geride kalan 5 maçtaki performansıyla dikkat çekti.
Sabah'ın derlediği habere göre 90 dakika pres hedefleyen Jorge Jesus'un takımı, 19 ekip arasında rakip sahada top kapma oranında 14.4 ortalamaya ulaştı.
Kanarya pu ortalamayla Süper Lig'deki herkese fark attı.
Sarı-lacivertlileri, Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor (13.5) takip ederken, Beşiktaş 13.2 ile üçüncü sırada yer aldı.
Antalya (11.8) ve Adana Demirspor'un (11.6) ilk beş içinde yer aldığı listeye Galatasaray ile Trabzonspor giremedi.
RAKİBE ANLIK ŞOK PRES UYGULANIYOR
Jesus'un; Rossi, Valencia, King, Lincoln gibi öndeki hareketli isimleri rakibi olumsuz etkiliyor.
Bu oyuncuların arasına Batshuayi'nin de eklenmesi Portekizli hocanın planlarını iyice güçlendiriyor.
Sarı-lacivertliler, önde pres yaparak rakibin savunmadan istediği gibi oyunu kurmasına engel olup, uzun toplarla çıkmasına mecbur bırakıyor.
Savunma çizgisi önde kuruluyor ve böylece orta saha ile defans arasında büyük bir boşluk kalmıyor.
Rakibe anlık şok pres yapılıyor.
Kapılan toplarda tehlikeli ataklar geliştiriliyor.
2023 MODEL FENERBAHÇE
Fenerbahçe, yaptığı transferlerle Avrupa ve Süper Lig'de 3 günde bir maça çıkan teknik direktörü Jorge Jesus'un elini güçlendirdi.
Ağırlıklı olarak 3-4-3 ve 4-1- 3-2'yi tercih eden Portekizli'nin elinde sahaya sürebileceği 2 farklı 11 oldu.
Luan Peres, Joao Pedro, Michy Batshuayi, Lincoln, Arao, Emre Mor, Henrique, İrfan Can Eğribayat, Alioski, Bruma ve King'i alan sarı-lacivertlilerin yedek kulübesi de rakiplerini kıskandırıyor.
Mert Hakan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Lincoln, İrfan Can, Rossi, Bruma, Valencia, Serdar Dursun gibi oyuncular kenarda görev bekliyor.