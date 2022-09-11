Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya Süper Lig'de ilk sırada! Jorge Jesus'un taktiği...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya Süper Lig'de ilk sırada! Jorge Jesus'un taktiği...

Son dakika haberleri... Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, o istatistikte rakiplerini geride bıraktı. Sarı-lacivertliler rakip sahada top kazanma alanında 14.4 ortalama ile zirvede yer aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya Süper Lig'de ilk sırada! Jorge Jesus'un taktiği...

Süper Lig'de haftayı bay geçecek Fenerbahçe, geride kalan 5 maçtaki performansıyla dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya Süper Lig'de ilk sırada! Jorge Jesus'un taktiği...

Sabah'ın derlediği habere göre 90 dakika pres hedefleyen Jorge Jesus'un takımı, 19 ekip arasında rakip sahada top kapma oranında 14.4 ortalamaya ulaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya Süper Lig'de ilk sırada! Jorge Jesus'un taktiği...

Kanarya pu ortalamayla Süper Lig'deki herkese fark attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya Süper Lig'de ilk sırada! Jorge Jesus'un taktiği...

Sarı-lacivertlileri, Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor (13.5) takip ederken, Beşiktaş 13.2 ile üçüncü sırada yer aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya Süper Lig'de ilk sırada! Jorge Jesus'un taktiği...

Antalya (11.8) ve Adana Demirspor'un (11.6) ilk beş içinde yer aldığı listeye Galatasaray ile Trabzonspor giremedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya Süper Lig'de ilk sırada! Jorge Jesus'un taktiği...

RAKİBE ANLIK ŞOK PRES UYGULANIYOR

Jesus'un; Rossi, Valencia, King, Lincoln gibi öndeki hareketli isimleri rakibi olumsuz etkiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya Süper Lig'de ilk sırada! Jorge Jesus'un taktiği...

Bu oyuncuların arasına Batshuayi'nin de eklenmesi Portekizli hocanın planlarını iyice güçlendiriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya Süper Lig'de ilk sırada! Jorge Jesus'un taktiği...

Sarı-lacivertliler, önde pres yaparak rakibin savunmadan istediği gibi oyunu kurmasına engel olup, uzun toplarla çıkmasına mecbur bırakıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya Süper Lig'de ilk sırada! Jorge Jesus'un taktiği...

Savunma çizgisi önde kuruluyor ve böylece orta saha ile defans arasında büyük bir boşluk kalmıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya Süper Lig'de ilk sırada! Jorge Jesus'un taktiği...

Rakibe anlık şok pres yapılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya Süper Lig'de ilk sırada! Jorge Jesus'un taktiği...

Kapılan toplarda tehlikeli ataklar geliştiriliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya Süper Lig'de ilk sırada! Jorge Jesus'un taktiği...

2023 MODEL FENERBAHÇE

Fenerbahçe, yaptığı transferlerle Avrupa ve Süper Lig'de 3 günde bir maça çıkan teknik direktörü Jorge Jesus'un elini güçlendirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya Süper Lig'de ilk sırada! Jorge Jesus'un taktiği...

Ağırlıklı olarak 3-4-3 ve 4-1- 3-2'yi tercih eden Portekizli'nin elinde sahaya sürebileceği 2 farklı 11 oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya Süper Lig'de ilk sırada! Jorge Jesus'un taktiği...

Luan Peres, Joao Pedro, Michy Batshuayi, Lincoln, Arao, Emre Mor, Henrique, İrfan Can Eğribayat, Alioski, Bruma ve King'i alan sarı-lacivertlilerin yedek kulübesi de rakiplerini kıskandırıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya Süper Lig'de ilk sırada! Jorge Jesus'un taktiği...

Mert Hakan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Lincoln, İrfan Can, Rossi, Bruma, Valencia, Serdar Dursun gibi oyuncular kenarda görev bekliyor.

DİĞER
Son dakika: Transfere en çok parayı hangi kulüp harcadı? İşte en çok bonservis bedeli ödeyen kulüpler! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...
Yargıtay'dan emsal niteliğinde velayet kararı! Maddi durum kriter değil
Yeni Aslanlar sahne alıyor! İşte Buruk'un Kasımpaşa maçı 11'i...
Fenerbahçe transfer dönemini karla kapattı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe transfer dönemini karla kapattı!
F.Bahçe'de Arda Güler alarmı! Yönetim stres yaptı
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Amerika Açık'ta şampiyon Swiatek! Amerika Açık'ta şampiyon Swiatek! 01:26
Amerika Açık'ta şampiyon Swiatek! Amerika Açık'ta şampiyon Swiatek! 01:26
İtalya filede finalde! İtalya filede finalde! 01:00
İtalya filede finalde! İtalya filede finalde! 00:57
Barcelona farka koştu! Barcelona farka koştu! 00:39
Almanya EuroBasket 2022'de çeyrek finalde! Almanya EuroBasket 2022'de çeyrek finalde! 00:38
Daha Eski
10 kişi Milan deplasmanda kazandı! 10 kişi Milan deplasmanda kazandı! 00:38
10 kişi Milan deplasmanda kazandı! 10 kişi Milan deplasmanda kazandı! 00:38
Cengiz asist yaptı Marsilya kazandı! Cengiz asist yaptı Marsilya kazandı! 00:37
Cengiz asist yaptı Marsilya kazandı! Cengiz asist yaptı Marsilya kazandı! 00:00
Atletico farklı kazandı! Atletico farklı kazandı! 23:56
Icardi: Kader G.Saray'la buluşmamızı istedi! Icardi: Kader G.Saray'la buluşmamızı istedi! 23:48