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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Rennes hazırlıklarını sürdürüyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ikinci maçında Fransız ekibi Rennes ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 14:52
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Rennes hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'de 6. haftayı bay geçen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında 15 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de deplasmanda Fransız ekibi Rennes'e konuk olacak.

Sarı-lacivertli ekip, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları gerçekleştirilen antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Rennes maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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