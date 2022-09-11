Haberler Fenerbahçe Batsman’ı Nunez’e benzetti

Batsman’ı Nunez’e benzetti

Batshuayi'nin gelmesiyle Jesus'un eli çok güçlendi. 3-4- 3'te ön tarafta bir hedef santrfor oynatmayı planlayan Jorge Jesus, Belçikalı'yı 9.5 numara kullanacak. Jesus, 'Batsman'ı' değil de Pedro'yu en öne koyacak. Rossi, Valencia veya King üçüncü isim olacak. Jesus'a göre Batshuayi'de 34 milyon euro'ya Almeria'dan aldırıp 75 milyon euro'ya Liverpool'a satılan Darwin Nunez potansiyeli var. Portekizli hoca, bunu ortaya çıkaracağına yürekten inanıyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 06:50
Batsman’ı Nunez’e benzetti
Batshuayi'nin gelmesiyle Jesus'un eli çok güçlendi. 3-4- 3'te ön tarafta bir hedef santrfor oynatmayı planlayan Jorge Jesus, Belçikalı'yı 9.5 numara kullanacak. Jesus, 'Batsman'ı' değil de Pedro'yu en öne koyacak. Rossi, Valencia veya King üçüncü isim olacak. Jesus'a göre Batshuayi'de 34 milyon euro'ya Almeria'dan aldırıp 75 milyon euro'ya Liverpool'a satılan Darwin Nunez potansiyeli var. Portekizli hoca, bunu ortaya çıkaracağına yürekten inanıyor
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