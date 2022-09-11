Batsman’ı Nunez’e benzetti

Batshuayi'nin gelmesiyle Jesus'un eli çok güçlendi. 3-4- 3'te ön tarafta bir hedef santrfor oynatmayı planlayan Jorge Jesus, Belçikalı'yı 9.5 numara kullanacak. Jesus, 'Batsman'ı' değil de Pedro'yu en öne koyacak. Rossi, Valencia veya King üçüncü isim olacak. Jesus'a göre Batshuayi'de 34 milyon euro'ya Almeria'dan aldırıp 75 milyon euro'ya Liverpool'a satılan Darwin Nunez potansiyeli var. Portekizli hoca, bunu ortaya çıkaracağına yürekten inanıyor
Batshuayi'nin gelmesiyle Jesus'un eli çok güçlendi. 3-4- 3'te ön tarafta bir hedef santrfor oynatmayı planlayan Jorge Jesus, Belçikalı'yı 9.5 numara kullanacak. Jesus, 'Batsman'ı' değil de Pedro'yu en öne koyacak. Rossi, Valencia veya King üçüncü isim olacak. Jesus'a göre Batshuayi'de 34 milyon euro'ya Almeria'dan aldırıp 75 milyon euro'ya Liverpool'a satılan Darwin Nunez potansiyeli var. Portekizli hoca, bunu ortaya çıkaracağına yürekten inanıyor