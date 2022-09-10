Rennes’e konsantre

Dinamo Kiev'i mağlup ederek Avrupa Ligi grubuna 3 puanla başlayan sarı-lacivertliler, bu hafta Süper Lig'de maça çıkmayacak. Haftayı BAY geçecek Kanarya böylece rahatlıkla Kupa 2'deki ikinci randevusu olan Rennes karşılaşmasına hazırlanacak. Teknik direktör Jorge Jesus da Fransız ekibini mercek altına aldı. Artılarını, eksilerini öğrencilerine anlatacak.
Dinamo Kiev'i mağlup ederek Avrupa Ligi grubuna 3 puanla başlayan sarı-lacivertliler, bu hafta Süper Lig'de maça çıkmayacak. Haftayı BAY geçecek Kanarya böylece rahatlıkla Kupa 2'deki ikinci randevusu olan Rennes karşılaşmasına hazırlanacak. Teknik direktör Jorge Jesus da Fransız ekibini mercek altına aldı. Artılarını, eksilerini öğrencilerine anlatacak.