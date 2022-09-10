Jorge Jesus kararını verdi! Fenerbahçe'de Bruma'nın ardından 2 yolcu daha

Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda önemli takviyeler yapmıştı.
Kanarya, özellikle transferin son günlerinde bombayı patlattı.
Jorge Jesus'un uzun süredir bir forvet takviyesi yapmak istediği biliniyordu.
Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda önemli takviyeler yapmıştı.
Kanarya, özellikle transferin son günlerinde bombayı patlattı.
Jorge Jesus'un uzun süredir bir forvet takviyesi yapmak istediği biliniyordu.
Sarı lacivertliler bu bağlamda, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık forma giyen, Chelsea'li Batshuayi'yi transfer etti.
Yıldız oyuncu, son olarak oynanan Dinamo Kiev maçında takımının kaderini değiştiren isim oldu.
Batshuayi, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının uzatma dakikalarında enfes bir gol attı.
Bu golle Fenerbahçe, galibiyete uzandı.
AYRILACAKLAR BELLİ OLDU
Öte yandan sarı lacivertlilerde ayrılık rüzgarları esecek.
İstanbul devi bu bağlamda, Bruma'yı göndermek istiyor.
Bruma ile beraber Fenerbahçe'de 2 ayrılık daha yaşanması muhtemel gözüküyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yabancı sayısı 17 olan Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen üç lejyoner bugün kesinlik kazanacak.
Lemos ve Novak'ın durumu net.
Son oyuncunun da Bruma olması bekleniyor.
Lemos ile Novak'ı transferin devam ettiği ülkelere yollamaya uğraşan Fenerbahçe amacına ulaşamazsa başka bir çözüm deneyecek.
Kanarya, lisansı çıkarılmayacak bu oyuncular takımdan ayrı çalışacak.