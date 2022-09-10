Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus kararını verdi! Fenerbahçe'de Bruma'nın ardından 2 yolcu daha

Jorge Jesus kararını verdi! Fenerbahçe'de Bruma'nın ardından 2 yolcu daha

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, transfer sezonunun sona ermesine kısa bir süre kala Batshuayi'yi kadrosuna katarak forvet hattını güçlendirmişti. Bununla beraber Fenerbahçe, yabancı sınırından dolayı elindeki futbolculardan kurtulmaya çalışıyor. Fenerbahçe, bu bağlamda öncelikle Bruma'yı elden çıkarmak isterken, diğer 2 isim de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 11:31
Jorge Jesus kararını verdi! Fenerbahçe'de Bruma'nın ardından 2 yolcu daha

Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda önemli takviyeler yapmıştı.

Jorge Jesus kararını verdi! Fenerbahçe'de Bruma'nın ardından 2 yolcu daha

Kanarya, özellikle transferin son günlerinde bombayı patlattı.

Jorge Jesus kararını verdi! Fenerbahçe'de Bruma'nın ardından 2 yolcu daha

Jorge Jesus'un uzun süredir bir forvet takviyesi yapmak istediği biliniyordu.

Jorge Jesus kararını verdi! Fenerbahçe'de Bruma'nın ardından 2 yolcu daha

Sarı lacivertliler bu bağlamda, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık forma giyen, Chelsea'li Batshuayi'yi transfer etti.

Jorge Jesus kararını verdi! Fenerbahçe'de Bruma'nın ardından 2 yolcu daha

Yıldız oyuncu, son olarak oynanan Dinamo Kiev maçında takımının kaderini değiştiren isim oldu.

Jorge Jesus kararını verdi! Fenerbahçe'de Bruma'nın ardından 2 yolcu daha

Batshuayi, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının uzatma dakikalarında enfes bir gol attı.

Jorge Jesus kararını verdi! Fenerbahçe'de Bruma'nın ardından 2 yolcu daha

Bu golle Fenerbahçe, galibiyete uzandı.

Jorge Jesus kararını verdi! Fenerbahçe'de Bruma'nın ardından 2 yolcu daha

AYRILACAKLAR BELLİ OLDU
Öte yandan sarı lacivertlilerde ayrılık rüzgarları esecek.

Jorge Jesus kararını verdi! Fenerbahçe'de Bruma'nın ardından 2 yolcu daha

İstanbul devi bu bağlamda, Bruma'yı göndermek istiyor.

Jorge Jesus kararını verdi! Fenerbahçe'de Bruma'nın ardından 2 yolcu daha

Bruma ile beraber Fenerbahçe'de 2 ayrılık daha yaşanması muhtemel gözüküyor.

Jorge Jesus kararını verdi! Fenerbahçe'de Bruma'nın ardından 2 yolcu daha

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yabancı sayısı 17 olan Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen üç lejyoner bugün kesinlik kazanacak.

Jorge Jesus kararını verdi! Fenerbahçe'de Bruma'nın ardından 2 yolcu daha

Lemos ve Novak'ın durumu net.

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