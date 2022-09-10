Jesus'un kalitesi!

Sarı-lacivertliler günümüz futbolunun en önemli gol silahlarından olan duran topları çok iyi kullanıyor. Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'un gelmesinin ardından Kanarya bu şekilde çok gol bulmaya başladı. Önceki gün de Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında ilk golü korner ikincisini ise taç organizasyonundan buldu. Portekizli teknik adam antrenmanlarda hücum setlerinin yanı sıra mutlaka duran top çalışmaları da yaptırıyor. Tekrarlarla oyuncularının nasıl pozisyon almaları gerektiğini ve topu nasıl kullanmaları gerektiğini anlatıyor. Sonucunda da golü buluyor.
Sarı-lacivertliler günümüz futbolunun en önemli gol silahlarından olan duran topları çok iyi kullanıyor. Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'un gelmesinin ardından Kanarya bu şekilde çok gol bulmaya başladı. Önceki gün de Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında ilk golü korner ikincisini ise taç organizasyonundan buldu. Portekizli teknik adam antrenmanlarda hücum setlerinin yanı sıra mutlaka duran top çalışmaları da yaptırıyor. Tekrarlarla oyuncularının nasıl pozisyon almaları gerektiğini ve topu nasıl kullanmaları gerektiğini anlatıyor. Sonucunda da golü buluyor.