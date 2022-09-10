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İşte Crespo farkı

Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo 11'e girdiğinden beri takımın orta alandaki gücü arttı. Görev aldığı süre boyunca amansız bir pres yapan Portekizli futbolcu kaptığı toplarla hücum sürekliliğini sağlıyor. Sahada adım basmadık yer bırakmayan başarılı futbolcu Dinamo Kiev karşılaşması sonrasında da 'maçın oyuncusu' seçildi. Crespo kendine oy veren taraftarala teşekkür ederken, onları için oynamaya devam edeceğini söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
İşte Crespo farkı
Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo 11'e girdiğinden beri takımın orta alandaki gücü arttı. Görev aldığı süre boyunca amansız bir pres yapan Portekizli futbolcu kaptığı toplarla hücum sürekliliğini sağlıyor. Sahada adım basmadık yer bırakmayan başarılı futbolcu Dinamo Kiev karşılaşması sonrasında da 'maçın oyuncusu' seçildi. Crespo kendine oy veren taraftarala teşekkür ederken, onları için oynamaya devam edeceğini söyledi.
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