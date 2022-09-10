Henrique en iyi 11’de

Sezon başında çok eleştirilen Gustavo Henrique haftalar ilerledikçe kendisini buluyor. Kayserispor karşılaşmasında kritik bir müdahalede bulunan Brezilyalı savunma oyuncusu Dinamo Kiev ile oynanan Avrupa Ligi maçında da oldukça başarılıydı. Attığı nefis kafa golüyle UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi 11'ine seçildi.
Sezon başında çok eleştirilen Gustavo Henrique haftalar ilerledikçe kendisini buluyor. Kayserispor karşılaşmasında kritik bir müdahalede bulunan Brezilyalı savunma oyuncusu Dinamo Kiev ile oynanan Avrupa Ligi maçında da oldukça başarılıydı. Attığı nefis kafa golüyle UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi 11'ine seçildi.