Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı!

Transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe'de, yapılan transferlerin ardından yabancı sayısı 17'ye yükselmişti. Süper Lig için 14 yabancı futbolcusuna lisans çıkarabilecek olan Kanarya, Lemos, Novak ve Bruma'yı kadro dışında bıraktı.

Bu 3 isim, kasım ayına kadar ligde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;



"Futbol A takımı oyuncularımızdan Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF'nin tescil listesine dahil edilmemiştirler. Bu karar doğrultusunda adı geçen oyuncularımız, sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacaklardır.

Dünya Kupası organizasyonu sebebiyle olağandışı bir futbol takvimi yaşayacağımız sezonun ilk yarısı için 14 Kasım'a kadar sürecek olan bu durum sebebiyle 3 oyuncumuza profesyonelce davranışları ve anlayışları adına teşekkür ediyoruz."

Fenerbahçe'de kadroya dahil edilen yabancı futbolcular ise şöyle;



Osayi Samuel, Luan Peres, Szalai, Henrique, Alioski, Arao, Crespo, Zajc, Lincoln, Rossi, Valencia, Batshuayi, King, Joao Pedro.