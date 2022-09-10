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FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Kanarya'ya altın dokunuş!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un maçın gidişatında oyuna ettiği müdahaleler ve bu müdahalelerin başarı oranı gündem oldu. Sarı-lacivertlilerde tecrübeli teknik direktörün sonrada oyuna aldığı 11 futbolcu toplamda 12 kez skora katkı sağladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Kanarya'ya altın dokunuş!

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i deviren Fenerbahçe, rakibinden rövanşı alırken grubuna da 3 puanla başlamayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Kanarya'ya altın dokunuş!

Sarı-lacivertliler, Ukrayna ekibini sonradan oyuna giren Michy Batshuayi'nin golüyle yıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Kanarya'ya altın dokunuş!

Teknik direktör Jorge Jesus, elindeki geniş kadroyu bir kez daha ne kadar verimli kullandığını gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Kanarya'ya altın dokunuş!

Sabah'ın derlediği habere göre ideal 11'i olmadığı için eleştirilen Portekizli teknik adam, hem ligde hem de Avrupa'da kulübeden sahaya sürdüğü isimlerden maksimum verim alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Kanarya'ya altın dokunuş!

Kurt çalıştırıcıyı mahcup etmeyen 11 futbolcu toplamda 12 kez skora katkı yaparak üst düzeyde bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Kanarya'ya altın dokunuş!

ARDA GÜLER'DEN 2 GOLLÜK KATKI

Bu oyuncular 6 kez fileleri sarsarken, 6 defa da asistle arkadaşlarına yardımcı oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Kanarya'ya altın dokunuş!

Jesus'un hamleleriyle sarı-lacivertliler, 12 karşılaşmanın 6'sından galip çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Kanarya'ya altın dokunuş!

Kanarya sadece karşılaşmaların 1'ini yenilgiyle kapattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Kanarya'ya altın dokunuş!

Ligde bu alanda Arda Güler 2 gol atarken, Alioski ve Berisha 1'er kez ağları buldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Kanarya'ya altın dokunuş!

Crespo, Zajc, Serdar Dursun ve Rossi de asistleriyle öne çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Kanarya'ya altın dokunuş!

Avrupa'da Batshuayi ile Mert Hakan golleriyle takımını sırtlarken, Lincoln ve Bruma arkadaşlarına servisleriyle katkısını gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Kanarya'ya altın dokunuş!

Jorge Jesus'un Fenerbahçesi, ağları 28 kez havalandırırken kalesinde 11 gol gördü.

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