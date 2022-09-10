FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Kanarya'ya altın dokunuş!

Fenerbahçe, kadroda yapılanma kapsamında transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek 3 kulvarda sezona giriş yaptı.
Fenerbahçe, kadroda yapılanma kapsamında transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek 3 kulvarda sezona giriş yaptı.
Sarı-lacivertliler kadrosunu Luan Peres, Joao Pedro, Michy Batshuayi, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Gustavo Henrique, İrfan Can Eğribayat, Tiago Çukur, Joshua King, Ezgjan Alioski, Bruma gibi isimlerle güçlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'de Jorge Jesus yönetiminde Sarı Kanarya, 5 maçta 10 puan topladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i deviren Fenerbahçe, rakibinden rövanşı alırken grubuna da 3 puanla başlamayı başardı.
Sarı-lacivertliler, Ukrayna ekibini sonradan oyuna giren Michy Batshuayi'nin golüyle yıktı.
Teknik direktör Jorge Jesus, elindeki geniş kadroyu bir kez daha ne kadar verimli kullandığını gösterdi.
Sabah'ın derlediği habere göre ideal 11'i olmadığı için eleştirilen Portekizli teknik adam, hem ligde hem de Avrupa'da kulübeden sahaya sürdüğü isimlerden maksimum verim alıyor.
Kurt çalıştırıcıyı mahcup etmeyen 11 futbolcu toplamda 12 kez skora katkı yaparak üst düzeyde bir performans sergiledi.
ARDA GÜLER'DEN 2 GOLLÜK KATKI
Bu oyuncular 6 kez fileleri sarsarken, 6 defa da asistle arkadaşlarına yardımcı oldu.
Jesus'un hamleleriyle sarı-lacivertliler, 12 karşılaşmanın 6'sından galip çıktı.
Kanarya sadece karşılaşmaların 1'ini yenilgiyle kapattı.
Ligde bu alanda Arda Güler 2 gol atarken, Alioski ve Berisha 1'er kez ağları buldu.
Crespo, Zajc, Serdar Dursun ve Rossi de asistleriyle öne çıktı.
Avrupa'da Batshuayi ile Mert Hakan golleriyle takımını sırtlarken, Lincoln ve Bruma arkadaşlarına servisleriyle katkısını gösterdi.
Jorge Jesus'un Fenerbahçesi, ağları 28 kez havalandırırken kalesinde 11 gol gördü.