Haberler Fenerbahçe Enner Valencia kupaya doğru

Enner Valencia kupaya doğru

Fenerbahçe'nin gol silahı Enner Valencia, Ekvador'un Katar 2022 Dünya Kupası geniş kadrosuna davet edildi. Tecrübeli forvetin bir sakatlık yaşamaması durumunda ana kadroda olmasına da kesin gözle bakılıyor. Ekvador, Dünya Kupası'nda Katar, Senegal ve Hollanda ile aynı grupta yer alıyor. Takımın en önemli hücum oyuncularından biri de Enner Valencia.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Enner Valencia kupaya doğru
Fenerbahçe'nin gol silahı Enner Valencia, Ekvador'un Katar 2022 Dünya Kupası geniş kadrosuna davet edildi. Tecrübeli forvetin bir sakatlık yaşamaması durumunda ana kadroda olmasına da kesin gözle bakılıyor. Ekvador, Dünya Kupası'nda Katar, Senegal ve Hollanda ile aynı grupta yer alıyor. Takımın en önemli hücum oyuncularından biri de Enner Valencia.
DİĞER
Barcelona ile Atletico Madrid arasında Antoine Griezmann krizi! Transferi mahkemelik oluyor...
Hadise’den eşi Mehmet’e şarkılı gönderme! Paylaştığı şarkıdaki sözler dikkat çekti
Galatasaray sil baştan! Tam 4 ayda...
Avcı oyuncularını bu sözlerle motive etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fener Avrupa'da başka! İşte o istatistik
Jesus'tan Kanarya'ya altın dokunuş!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfusu 1 milyondan fazla olan kaç il vardır?
THY KABİN MEMURU ALIMI ŞARTLARI NELER? THY kabin memuru başvurusu ne zaman?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Realsaray Realsaray 00:48
Girona hata yapmadı! Girona hata yapmadı! 00:04
Girona hata yapmadı! Girona hata yapmadı! 00:04
Lens Troyes'u tek farkla geçti! Lens Troyes'u tek farkla geçti! 23:58
Lens Troyes'u tek farkla geçti! Lens Troyes'u tek farkla geçti! 23:57
Augsburg deplasmanda galip! Augsburg deplasmanda galip! 23:55
Daha Eski
Augsburg deplasmanda galip! Augsburg deplasmanda galip! 23:55
Lucescu'dan Jorge Jesus'a gönderme! Lucescu'dan Jorge Jesus'a gönderme! 23:30
Josef'ten Tahkim Kurulu'na tepki! "Bir oyuncuyu öldürdükleri gün..." Josef'ten Tahkim Kurulu'na tepki! "Bir oyuncuyu öldürdükleri gün..." 23:30
Alanyaspor evinde kazandı! Alanyaspor evinde kazandı! 23:30
Jesus izin vermedi! Fener 22 milyon Euro'yu reddetti Jesus izin vermedi! Fener 22 milyon Euro'yu reddetti 23:29
Tahkim Kurulu'ndan Josef de Souza kararı! Tahkim Kurulu'ndan Josef de Souza kararı! 23:29