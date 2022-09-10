Enner Valencia kupaya doğru

Fenerbahçe'nin gol silahı Enner Valencia, Ekvador'un Katar 2022 Dünya Kupası geniş kadrosuna davet edildi. Tecrübeli forvetin bir sakatlık yaşamaması durumunda ana kadroda olmasına da kesin gözle bakılıyor. Ekvador, Dünya Kupası'nda Katar, Senegal ve Hollanda ile aynı grupta yer alıyor. Takımın en önemli hücum oyuncularından biri de Enner Valencia.
Fenerbahçe'nin gol silahı Enner Valencia, Ekvador'un Katar 2022 Dünya Kupası geniş kadrosuna davet edildi. Tecrübeli forvetin bir sakatlık yaşamaması durumunda ana kadroda olmasına da kesin gözle bakılıyor. Ekvador, Dünya Kupası'nda Katar, Senegal ve Hollanda ile aynı grupta yer alıyor. Takımın en önemli hücum oyuncularından biri de Enner Valencia.