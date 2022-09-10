Batsman’den ilk şut ilk gol

Sarı-lacivertli takım uzun süren forvet arayışlarında kararı Michy Batshuayi'den yana kılmıştı. Üst düzey bir oyuncu olmasına rağmen Beşiktaş'ta attıklarından çok kaçırdığı gollerle bilindiği için ona karşı ön yargılar vardı. Ancak süper yıldız kalitesini daha ilk maçından gösterdi. İkinci yarıda Joao Pedro'nun yerine dahil olan 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmak için fazla beklemedi. Mücadelenin sonunda taç atışından arkaya seken topta kendini çok iyi unutturan Batshuayi mükemmel bir vole ile hem hesabı açtı hem de takımına 3 puanı kazandırdı.