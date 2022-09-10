Haberler Fenerbahçe 7.1 milyon euro kasada

7.1 milyon euro kasada

Fenerbahçe, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ön elemesiyle başlamıştı. Buradan elenince de Avrupa Ligi'nden yoluna devam ediyor. Kanarya kazandığı maçlarla da kasasını dolduruyor. Sarı-lacivertliler şu ana kadar Avrupa Kupaları'nda topladığı puanlar karşılığında 7.1 milyon euro'yu kasasına koydu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
7.1 milyon euro kasada
Fenerbahçe, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ön elemesiyle başlamıştı. Buradan elenince de Avrupa Ligi'nden yoluna devam ediyor. Kanarya kazandığı maçlarla da kasasını dolduruyor. Sarı-lacivertliler şu ana kadar Avrupa Kupaları'nda topladığı puanlar karşılığında 7.1 milyon euro'yu kasasına koydu.
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