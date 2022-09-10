7.1 milyon euro kasada

Fenerbahçe, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ön elemesiyle başlamıştı. Buradan elenince de Avrupa Ligi'nden yoluna devam ediyor. Kanarya kazandığı maçlarla da kasasını dolduruyor. Sarı-lacivertliler şu ana kadar Avrupa Kupaları'nda topladığı puanlar karşılığında 7.1 milyon euro'yu kasasına koydu.
Fenerbahçe, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ön elemesiyle başlamıştı. Buradan elenince de Avrupa Ligi'nden yoluna devam ediyor. Kanarya kazandığı maçlarla da kasasını dolduruyor. Sarı-lacivertliler şu ana kadar Avrupa Kupaları'nda topladığı puanlar karşılığında 7.1 milyon euro'yu kasasına koydu.