Kadıköy kapalı gişe

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı karşılaşmada tribünler şov yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, kendileri için ayrılan bölümlerin tamamını doldururken, 90 dakika boyunca takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Ayrıca Dinamo Kiev maçı öncesinde bir koreografi gerçekleştirdi. Kale arkası tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, Mustafa Kemal Atatürk ve Fenerbahçe armasının yer aldığı koreografi sergilerken pankartta 'Peace At Home Peace In The World / Yurtta Sulh Cihanda Sulh' yazısı yer aldı.