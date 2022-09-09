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Kadıköy kapalı gişe

Tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertliler takımlarına 90 dakika boyunca tam destek verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 06:50
Kadıköy kapalı gişe
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı karşılaşmada tribünler şov yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, kendileri için ayrılan bölümlerin tamamını doldururken, 90 dakika boyunca takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Ayrıca Dinamo Kiev maçı öncesinde bir koreografi gerçekleştirdi. Kale arkası tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, Mustafa Kemal Atatürk ve Fenerbahçe armasının yer aldığı koreografi sergilerken pankartta 'Peace At Home Peace In The World / Yurtta Sulh Cihanda Sulh' yazısı yer aldı.
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