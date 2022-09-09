Haberler Fenerbahçe "İstatistiğe baksın"

"İstatistiğe baksın"

Jesus: “Lucescu’ya çok saygı duyuyorum. Kalitesini kanıtlamış bir isim ama ona şöyle bir tavsiyede bulunabilirim, maçın istatistiklerine bakabilir.”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 06:50
"İstatistiğe baksın"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, "D.Kiev maçı, boğazımda bir düğüm gibi kaldı diyebilirim. Bu ihtimali düşününce, Avrupa Ligi'nde onlarla tekrar oynamak isterim" dileğini dün galibiyetle perçinledi. "D.Kiev'in ilk yarıda yapmak istediği şey, taktik faullerle bizi durdurmaktı. 25. dakikada kalecileri vakit geçirmeye başlamıştı" diyen Portekizli hoca, "Futbolda bunların olmaması gerekiyor. Ukrayna'da böyle mi bilmiyorum ama oyuncuların bunu yapmaması gerekiyor. Benim takımım sonuna kadar savaştı. Lucescu'ya çok saygı duyuyorum. Teknik direktör olarak kalitesini kanıtlamış bir isim ama ona şöyle bir tavsiyede bulunabilirim, maçın istatistiklerine bakabilir" dedi.

KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI

Jorge Jesus, Süper Lig'de son oynadıkları Kayserispor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişiklik yaptı. Kayserispor maçında ilk 11'de görevlendirdiği İrfan Can Kahveci'yi kulübeye çekerken, bu oyuncunun yerine Diego Rossi'yi sahaya sürdü.

SERDAR AZİZ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, Dinamo Kiev maçıyla sahalara döndü. Sezon başında Dinamo Kiev ile oynanan ilk karşılaşmada sakatlanan Serdar, 51 gün sonra yine Ukrayna temsilcisi karşısında takımına dahil oldu. Serdar, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

6 İSİM YER ALMADI

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 6 isim yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra, Mauricio Lemos, Filip Novak, Bruma, Serdar Dursun ve Burak Kapacak, UEFA listesine dahil edilmedi. Bu oyuncular maçı tribünden izledi.

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