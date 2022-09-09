Hoş geldin Batsman

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne hızlı bir giriş yaptı. B Grubu ilk maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini konuk eden sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı bir futbolla başlayan temsilcimiz, ilk golü 35. dakikada Gustavo Henrique'nin kafa vuruşunda buldu ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti. 2. yarıya da iyi başlayan Kanarya, buna karşılık 64'te Tsygankov'un golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi. Ancak skora hem oyuncuların hem de taraftarların itirazı vardı.

KULÜBEDEN ÇIKTI, GOLÜ ATTI

Fenerbahçelilerin müthiş tezahüratları altında rakibini sıkıştıran Fenerbahçe aradığı gole 90+2. dakikada yeni transferi Michy Batshuayi'nin golüyle ulaştı ve maç boyunca yerden kalkmayan Dinamo Kiev'i oteline uyumaya puansız gönderdi: 2-1. Bu arada transfer döneminin sonunda Batshuayi, Dinamo Kiev maçına yedek başladı. 28 yaşındaki oyuncu, 68. dakikada Joao Pedro'nun yerine oyuna dahil oldu. Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan Belçikalı yıldız, böylece Fenerbahçe formasıyla da ilk golünü atmış oldu.

LUCESCU'YA TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Lucescu'ya tepki gösterdi. Dinamo Kiev'in zaman geçirmeye yönelik hareketlerine tepki gösteren sarı-lacivertliler, Lucescu aleyhine tezahüratlarda bulundu. Fenerbahçeli futbolseverler, teknik direktörleri Jorge Jesus lehine ise uzun süre tempo tuttu.

BUSHCHAN'A SİTEM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maç sonunda büyük bir sevinç yaşarken, Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'ı da unutmadı. Portekizli teknik adam karşılaşma sonunda Bushchan'ın yanına giderek, "Haydi şimdi yat, oyunu yavaşlat" şeklinde hareket yaptı.