Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'a tepki! "İstersen 1 saat yat"

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'a tepki! "İstersen 1 saat yat"

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, B Grubu ilk maçında sahasında Dinamo Kiev'i konuk etti. Sarı-lacivertliler seyircisinin büyük desteğini arkasına aldığı mücadeleden Gustavo Henrique ve Michy Batshuayi'nin attığı gollerle 2-1 galip ayrıldı. Gruba 3 puanla başlayan Kanarya'da maç sonu teknik direktör Jorge Jesus'tan flaş bir hareket geldi. Portekizli çalıştırıcı, Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'a tepki gösterdi. Jorge Jesus karşılaşmanın ardından Bushchan'a yönelik, "Yere yatsana" şeklindeki serzenişi gündem yarattı. Öte yandan Jesus bu hareketi neden yaptığı hakkında konuştu. İşte o sözler... İşte o anlar ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 09:13
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'a tepki! "İstersen 1 saat yat"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'a tepki! "İstersen 1 saat yat"

Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında Ukrayna ekibi yaptığı faullerle dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'a tepki! "İstersen 1 saat yat"

Sarı-lacivertliler mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapatarak soyunma odasına girdi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'a tepki! "İstersen 1 saat yat"

Deplasman ekibi Tsygankov ile beraberlik golünü bulmasının ardından zaman geçirmeye başladı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'a tepki! "İstersen 1 saat yat"

Dinamo Kiev kalecisi Bushchan başta olmak üzere takım halinde vakit geçirmeye yönelik hareketler yapıldı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'a tepki! "İstersen 1 saat yat"

Fenerbahçe karşılaşmada aradığı golü 90+2'de yeni transferi Michy Batshuayi ile buldu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'a tepki! "İstersen 1 saat yat"

Ferdi Kadıoğlu'nun kullandığı uzun taç atışında seken topu önünde bulan Belçikalı forvet, fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getirdi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'a tepki! "İstersen 1 saat yat"

KADIKÖY YIKILDI!
Michy Batshuayi'nin son dakikalarda gelen golü sonrası Fenerbahçe tribünleri adeta yıkıldı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'a tepki! "İstersen 1 saat yat"

Sarı-lacivertli taraftarlar bitiş düdüğünün ardından galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'a tepki! "İstersen 1 saat yat"

JORGE JESUS'TAN BUCHCHAN'A TEPKİ!
Karşılaşma sonrası ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'a tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'a tepki! "İstersen 1 saat yat"

Portekizli teknik adam, Kiev kalecisine giderek yere yatsana şeklinde işaret etti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'a tepki! "İstersen 1 saat yat"

"İSTERSEN 1 SAAT YAT"
Maç sonrası kaleciye yönelik "Yere yatsana" şeklindeki serzenişinin hatırlatılması üzerine Jorge Jesus, "Aynen öyle oldu. Sözlerle değil el işaretiyle 'Artık istediğin kadar yerde yatabilirsin. İstersen 1 saat yat. Hiçbir önemi yok' demek istedim.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'a tepki! "İstersen 1 saat yat"

Futbol defansif organizasyonununuzun iyi olması lazım. Rakibinizi durdurmak için bu tarz hareketlere gerek yok.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'a tepki! "İstersen 1 saat yat"

Dinamo Kiev 90 dakikalık maçta bu tarz hareketler yaptı. Artık Avrupa Ligi ve üst seviyelerde bu tarz haraketler kullanılmıyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'a tepki! "İstersen 1 saat yat"

Ancak ikinci ve üçüncü seviyelerle bu tür hareketleri görebilirsiniz. Kendisi harika bir oyuncu.

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