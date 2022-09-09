Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'a tepki! "İstersen 1 saat yat"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı.
Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında Ukrayna ekibi yaptığı faullerle dikkat çekti.
Sarı-lacivertliler mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapatarak soyunma odasına girdi.
Deplasman ekibi Tsygankov ile beraberlik golünü bulmasının ardından zaman geçirmeye başladı.
Dinamo Kiev kalecisi Bushchan başta olmak üzere takım halinde vakit geçirmeye yönelik hareketler yapıldı.
Fenerbahçe karşılaşmada aradığı golü 90+2'de yeni transferi Michy Batshuayi ile buldu.
Ferdi Kadıoğlu'nun kullandığı uzun taç atışında seken topu önünde bulan Belçikalı forvet, fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getirdi.
KADIKÖY YIKILDI!
Michy Batshuayi'nin son dakikalarda gelen golü sonrası Fenerbahçe tribünleri adeta yıkıldı.
Sarı-lacivertli taraftarlar bitiş düdüğünün ardından galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı.
JORGE JESUS'TAN BUCHCHAN'A TEPKİ!
Karşılaşma sonrası ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'a tepki gösterdi.
Portekizli teknik adam, Kiev kalecisine giderek yere yatsana şeklinde işaret etti.
"İSTERSEN 1 SAAT YAT"
Maç sonrası kaleciye yönelik "Yere yatsana" şeklindeki serzenişinin hatırlatılması üzerine Jorge Jesus, "Aynen öyle oldu. Sözlerle değil el işaretiyle 'Artık istediğin kadar yerde yatabilirsin. İstersen 1 saat yat. Hiçbir önemi yok' demek istedim.
Futbol defansif organizasyonununuzun iyi olması lazım. Rakibinizi durdurmak için bu tarz hareketlere gerek yok.
Dinamo Kiev 90 dakikalık maçta bu tarz hareketler yaptı. Artık Avrupa Ligi ve üst seviyelerde bu tarz haraketler kullanılmıyor.
Ancak ikinci ve üçüncü seviyelerle bu tür hareketleri görebilirsiniz. Kendisi harika bir oyuncu.
Ne kendisinin ne Dinamo Kiev'in bu tarz hareketler yapmasına gerek yok.
Oyuna ve taraftarlara saygı duymanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.