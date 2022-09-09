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FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş Dinamo Kiev maçında çılgına döndü!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B grubundaki ilk maçında sahasında ağırladığı Dinamo Kiev'i 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Karşılaşmada Kievli oyuncuların zaman zaman yaptığı hareketler taraftarların tepkisini çekerken bir pozisyon sonrası Mert Hakan Yandaş da çılgına döndü. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 10:04
FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş Dinamo Kiev maçında çılgına döndü!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ilk haftasında Dinamo Kiev'i konuk etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş Dinamo Kiev maçında çılgına döndü!

Kritik mücadelede konuk takım futbolcularının yaptığı sert fauller ve zaman geçirmeye yönelik hareketleri tepki çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş Dinamo Kiev maçında çılgına döndü!

SERDAR AZİZ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'le oynadığı ilk müsabakada sakatlık geçiren Serdar Aziz, Dinamo Kiev'le UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçla birlikte sahalara geri döndü. Tecrübeli savunmacı müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş Dinamo Kiev maçında çılgına döndü!

Fenerbahçe taraftarları, Dinamo Kiev maçı öncesi dikkat çeken bir görsel şölene imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş Dinamo Kiev maçında çılgına döndü!

Heyecan dolu müsabakada tribünleri dolduran taraftarlar koreografi gerçekleştirdi. Kale arkası tribününde yer alan Fenerbahçe taraftarları, Mustafa Kemal Atatürk ve Fenerbahçe armasının yer aldığı bir pankart açtı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş Dinamo Kiev maçında çılgına döndü!

Pankartta ise "Peace At Home Peace In The World / Yurtta Sulh Cihanda Sulh" yazısı yer aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş Dinamo Kiev maçında çılgına döndü!

GUSTAVO'DAN BİR İLK

Fenerbahçe'nin Flamengo'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna dahil ettiği Gustavo Henrique, sarı-lacivertli takımda bir ilk yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş Dinamo Kiev maçında çılgına döndü!

Brezilyalı stoper, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Dinamo Kiev karşısında attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş Dinamo Kiev maçında çılgına döndü!

Fenerbahçe taraftarları, Gustavo Henrique'nin golü sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş Dinamo Kiev maçında çılgına döndü!

Milliyet'te yer alan habere göre zorlu müsabakada dakikalar 73'ü gösterdiğinde Dinamo Kiev'in kazandığı korner sonrası sahaya yabancı maddeler atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş Dinamo Kiev maçında çılgına döndü!

Dinamo Kievli futbolcular korneri kullanmak istemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş Dinamo Kiev maçında çılgına döndü!

Bu sırada Fenerbahçe'de ısınan Mert Hakan Yandaş, Dinamo Kiev oyuncularına tepki gösterdi.

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