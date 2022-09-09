FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş Dinamo Kiev maçında çılgına döndü!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ilk haftasında Dinamo Kiev'i konuk etti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ilk haftasında Dinamo Kiev'i konuk etti.
Kritik mücadelede konuk takım futbolcularının yaptığı sert fauller ve zaman geçirmeye yönelik hareketleri tepki çekti.
SERDAR AZİZ DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'le oynadığı ilk müsabakada sakatlık geçiren Serdar Aziz, Dinamo Kiev'le UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçla birlikte sahalara geri döndü. Tecrübeli savunmacı müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
Fenerbahçe taraftarları, Dinamo Kiev maçı öncesi dikkat çeken bir görsel şölene imza attı.
Heyecan dolu müsabakada tribünleri dolduran taraftarlar koreografi gerçekleştirdi. Kale arkası tribününde yer alan Fenerbahçe taraftarları, Mustafa Kemal Atatürk ve Fenerbahçe armasının yer aldığı bir pankart açtı.
Pankartta ise "Peace At Home Peace In The World / Yurtta Sulh Cihanda Sulh" yazısı yer aldı.
GUSTAVO'DAN BİR İLK
Fenerbahçe'nin Flamengo'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna dahil ettiği Gustavo Henrique, sarı-lacivertli takımda bir ilk yaşadı.
Brezilyalı stoper, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Dinamo Kiev karşısında attı.
Fenerbahçe taraftarları, Gustavo Henrique'nin golü sonrası büyük bir sevinç yaşadı.
Milliyet'te yer alan habere göre zorlu müsabakada dakikalar 73'ü gösterdiğinde Dinamo Kiev'in kazandığı korner sonrası sahaya yabancı maddeler atıldı.
Dinamo Kievli futbolcular korneri kullanmak istemedi.
Bu sırada Fenerbahçe'de ısınan Mert Hakan Yandaş, Dinamo Kiev oyuncularına tepki gösterdi.
Karşılaşmanın hakemi Mert Hakan Yandaş'a sarı kart gösterdi.