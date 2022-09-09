Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçına Gustavo Henrique damgası! Bunu kimse beklemiyordu

UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, rövanşı Avrupa Ligi'nde aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, rövanşı Avrupa Ligi'nde aldı.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında sarı-lacivertliler, Ukrayna ekibini 2-1 mağlup etti.
Müsabakanın 35. dakikasında Gustavo Henrique'nin kafa golüyle 1-0 öne geçen sarı-lacivertlilere 63. dakikada Tsygankov attığı golle karşılık verdi. 90+2. dakikada arka direkte topla buluşan yeni transfer Michy Batshuayi takımını 2-1 öne geçirirken galibiyeti getiren isim oldu.
Fenerbahçe, grubun ikinci haftasında Rennes ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Dinamo Kiev ise AEK'yı konuk edecek.
KIEV'E KARŞI İLK GALİBİYET!
Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe ayrıca, Ukrayna temsilcisi ile Avrupa kupalarında oynadığı yedinci maçta ilk galibiyetini almış oldu.
FENERBAHÇE TARAFTARINDAN KOREOGRAFİ
Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanan Dinamo Kiev maçı öncesinde bir koreografi gerçekleştirdi.
Kale arkası tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, Mustafa Kemal Atatürk ve Fenerbahçe armasının yer aldığı koreografi sergilerken pankartta ise 'Peace At Home Peace In The World / Yurtta Sulh Cihanda Sulh' yazısı yer aldı.
MICHY BATSHUAYI TARİHE GEÇTİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, Dinamo Kiev karşısında bulduğu golle sarı-lacivertli formayla ilk maçında siftah yaptı.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yeni transfer Michy Batshuayi ilk maçında golle tanıştı.
69. dakikada Joao Pedro'nun yerine oyuna dahil olan Belçikalı futbolcu, 90+2. dakikada ise kaydettiği golle takımına galibiyeti getirirken, sarı-lacivertli forma altında ilk maçında ilk golünü atmış oldu.
Michy Batshuayi ayrıca Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi/UEFA Kupası tarihindeki en geç galibiyet golünü Dinamo Kiev ağlarına gönderdi.
Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Dinamo Kiev'e atan Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla çektiği ilk şutu gole çevirmiş oldu.
GUSTAVO HENRIQUE FORVET GİBİ OYNADI!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Gustavo Henrique, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.
Transferinin ardından performansıyla tepki toplayan ancak son maçlarda çıkışa geçen 29 yaşındaki oyuncu, Dinamo Kiev karşısında 35. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.
Dinamo Kiev karşısındaki etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Gustavo Henrique, stoper olarak süre aldığı maçta adeta forvet gibi performans sergiledi.
Hürriyet'in derlediği habere göre; Henrique, çektiği 4 şutla sahanın en fazla şut çeken oyuncusu oldu. Bununla birlikte Brezilyalı savunmacı, 3 isabetli şutla bu alanda da zirvede yer aldı.
Attığı kritik golün yanı sıra sahanın en fazla şut çeken ve en fazla isabet bulan oyuncusu olan Gustavo Henrique, Michy Batshuayi'nin 90+2. dakikada kaydettiği golün de asistini yaparak adeta galibiyetin mimarı oldu.
Fenerbahçe'deki ilk maçındaki performansı sebebiyle ıslıkla protesto edilen Gustavo Henrique, Dinamo Kiev galibiyetinin mimarı olurken sahanın en ofansif ismi olarak dikkat çekti.
SAVUNMADA ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI!
Gustavo Henrique ayrıca Dinamo Kiev forması giyen rakip oyuncularla girdiği 9 ikili mücadelenin 6'sını, 8 hava topunun ise 5'ini kazanarak savunmada da üzerine düşeni yaptı.