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Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçına Gustavo Henrique damgası! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup ederek gruplara iyi bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertlilerde Gustavo Henrique ve Michy Batshayi birer golle galibiyeti getiren isimler olurken, gösterdikleri performansla da alkış aldı. Belçikalı yıldız, sarı-lacivertli takımın tarihine geçen bir gol attı. Öte yandan transferi tartışma konusu olan Gustavo Henrique ise sürpriz bir istatistiğe imza attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 12:41
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçına Gustavo Henrique damgası! Bunu kimse beklemiyordu

UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, rövanşı Avrupa Ligi'nde aldı.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçına Gustavo Henrique damgası! Bunu kimse beklemiyordu

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında sarı-lacivertliler, Ukrayna ekibini 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçına Gustavo Henrique damgası! Bunu kimse beklemiyordu

Müsabakanın 35. dakikasında Gustavo Henrique'nin kafa golüyle 1-0 öne geçen sarı-lacivertlilere 63. dakikada Tsygankov attığı golle karşılık verdi. 90+2. dakikada arka direkte topla buluşan yeni transfer Michy Batshuayi takımını 2-1 öne geçirirken galibiyeti getiren isim oldu.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçına Gustavo Henrique damgası! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe, grubun ikinci haftasında Rennes ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Dinamo Kiev ise AEK'yı konuk edecek.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçına Gustavo Henrique damgası! Bunu kimse beklemiyordu

KIEV'E KARŞI İLK GALİBİYET!
Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe ayrıca, Ukrayna temsilcisi ile Avrupa kupalarında oynadığı yedinci maçta ilk galibiyetini almış oldu.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçına Gustavo Henrique damgası! Bunu kimse beklemiyordu

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN KOREOGRAFİ
Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanan Dinamo Kiev maçı öncesinde bir koreografi gerçekleştirdi.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçına Gustavo Henrique damgası! Bunu kimse beklemiyordu

Kale arkası tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, Mustafa Kemal Atatürk ve Fenerbahçe armasının yer aldığı koreografi sergilerken pankartta ise 'Peace At Home Peace In The World / Yurtta Sulh Cihanda Sulh' yazısı yer aldı.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçına Gustavo Henrique damgası! Bunu kimse beklemiyordu

MICHY BATSHUAYI TARİHE GEÇTİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, Dinamo Kiev karşısında bulduğu golle sarı-lacivertli formayla ilk maçında siftah yaptı.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçına Gustavo Henrique damgası! Bunu kimse beklemiyordu

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yeni transfer Michy Batshuayi ilk maçında golle tanıştı.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçına Gustavo Henrique damgası! Bunu kimse beklemiyordu

69. dakikada Joao Pedro'nun yerine oyuna dahil olan Belçikalı futbolcu, 90+2. dakikada ise kaydettiği golle takımına galibiyeti getirirken, sarı-lacivertli forma altında ilk maçında ilk golünü atmış oldu.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçına Gustavo Henrique damgası! Bunu kimse beklemiyordu

Michy Batshuayi ayrıca Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi/UEFA Kupası tarihindeki en geç galibiyet golünü Dinamo Kiev ağlarına gönderdi.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçına Gustavo Henrique damgası! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Dinamo Kiev'e atan Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla çektiği ilk şutu gole çevirmiş oldu.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçına Gustavo Henrique damgası! Bunu kimse beklemiyordu

GUSTAVO HENRIQUE FORVET GİBİ OYNADI!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Gustavo Henrique, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçına Gustavo Henrique damgası! Bunu kimse beklemiyordu

Transferinin ardından performansıyla tepki toplayan ancak son maçlarda çıkışa geçen 29 yaşındaki oyuncu, Dinamo Kiev karşısında 35. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçına Gustavo Henrique damgası! Bunu kimse beklemiyordu

Dinamo Kiev karşısındaki etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Gustavo Henrique, stoper olarak süre aldığı maçta adeta forvet gibi performans sergiledi.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçına Gustavo Henrique damgası! Bunu kimse beklemiyordu

Hürriyet'in derlediği habere göre; Henrique, çektiği 4 şutla sahanın en fazla şut çeken oyuncusu oldu. Bununla birlikte Brezilyalı savunmacı, 3 isabetli şutla bu alanda da zirvede yer aldı.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçına Gustavo Henrique damgası! Bunu kimse beklemiyordu

Attığı kritik golün yanı sıra sahanın en fazla şut çeken ve en fazla isabet bulan oyuncusu olan Gustavo Henrique, Michy Batshuayi'nin 90+2. dakikada kaydettiği golün de asistini yaparak adeta galibiyetin mimarı oldu.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçına Gustavo Henrique damgası! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'deki ilk maçındaki performansı sebebiyle ıslıkla protesto edilen Gustavo Henrique, Dinamo Kiev galibiyetinin mimarı olurken sahanın en ofansif ismi olarak dikkat çekti.

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