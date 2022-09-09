Avrupa basınında Fenerbahçe ve Jorge Jesus yankısı! "İntikam..."

"KIEV İÇİN TALİHSİZ BİR YENİLGİ"

UA-football sitesi "Kiev için talihsiz bir yenilgi" başlığını kullandı. Haberde Fenerbahçe'nin ilk yarıda kısmen üstün oynadığını fakat iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı belirtildi.