Avrupa basınında Fenerbahçe ve Jorge Jesus yankısı! "İntikam..."

Fenerbahçe sahasında taraftarının da büyük desteğiyle Dinamo Kiev'i 2-1 yenmeyi başardı.
Fenerbahçe sahasında taraftarının da büyük desteğiyle Dinamo Kiev'i 2-1 yenmeyi başardı.
90+2'de Michy Batshuayi'nin 3 puanı getiren golü, tribünleri coşturdu.
Jorge Jesus'un öğrencileri, aldığı bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı.
Sarı-lacivertlilerin galibiyeti başta Portekiz, Ukrayna ve Brezilya'da geniş yankı buldu.
Özellikle teknik direktör Jorge Jesus'un maç sonu Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan ile girdiği diyalog manşetleri süsledi.
UKRAYNA BASINI 'İNTİKAM' OLARAK GÖRDÜ
Milliyet'in derlediği haberde; Ukrayna'dan Football 24 "Georgiy Bushchan, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ardından Jorge Jesus'u kışkırttı başlığını kullandı.
Haberin detayında "Bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Bushchan'a yöneldi ve tepki gösterdi.
Portekizli teknik adama göre Dinamo kalecisi çok yüzsüzce çimlerde yatarken zamanı geciktirmeye çalıştı." ifadelerine yer verildi.
UZATMA DAKİKALARINDA DRAMATİK GOL
Ukrayna'dan Sportal sitesi "Uzatma dakikalarında dramatik gol" başlığını okuyucularına aktarırken haberde "Fenerbahçeli oyuncular uzatma dakikalarında attığı golle son derece dramatik bir şekilde galibiyete ulaştı." sözlerine yer verildi.
Sport.ua sitesi "Fenerbahçeli futbolcular, Dinamo Kiev'den intikam almak istedi. Fenerbahçe karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren insiyatifi ele geçirmeye çalıştı.
Kiev puan almaya niyetli bir şekilde oynadı ama bu yetmedi." ifadeleri kullanıldı.
"KIEV İÇİN TALİHSİZ BİR YENİLGİ"
UA-football sitesi "Kiev için talihsiz bir yenilgi" başlığını kullandı. Haberde Fenerbahçe'nin ilk yarıda kısmen üstün oynadığını fakat iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı belirtildi.
Haberin detayında "Batshuayi son dakikadaki golüyle Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Kiev için talihsiz bir yenilgi oldu." denildi.
"BATSHUAYI SKORU BELİRLEDİ"
Ukrayna'dan Pravada "Dinamo, Fenerbahçe'ye kıl payı kaybetti" başlığını kullandığı haberinde "İlk yarıda Fenerbahçe somut inisiyatif aldı. Lucescu'nun takımı ikinci yarıda eşitliği sağlasa da Chelsea'den yeni transfer edilen Batshuayi'nin golü skoru belirledi." denildi.
"DINAMO KIEV FENERBAHÇE'YE TESLİM OLDU"
Champion sitesi "Dinamo Kiev, Fenerbahçe'ye teslim oldu" ifadelerini kullandı.
Haberde "Maçın son dakikalarında Kiev savunması Batshuayi yalnız bıraktı ve Belçikalı cezayı kesti" denildi.