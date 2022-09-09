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Avrupa basınında Fenerbahçe ve Jorge Jesus yankısı! "İntikam..."

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırladı. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, gruba galibiyetle başladı. Kanarya'ya 3 puanı getiren golleri Gustavo Henrique ve Michy Batshuayi kaydetti. Fenerbahçe'nin galibiyeti Ukrayna ve diğer Avrupa ülkelerinde de büyük yankı uyandırdı. İşte o manşetler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 12:16
Avrupa basınında Fenerbahçe ve Jorge Jesus yankısı! "İntikam..."

Sarı-lacivertlilerin galibiyeti başta Portekiz, Ukrayna ve Brezilya'da geniş yankı buldu.

Avrupa basınında Fenerbahçe ve Jorge Jesus yankısı! "İntikam..."

Özellikle teknik direktör Jorge Jesus'un maç sonu Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan ile girdiği diyalog manşetleri süsledi.

Avrupa basınında Fenerbahçe ve Jorge Jesus yankısı! "İntikam..."

UKRAYNA BASINI 'İNTİKAM' OLARAK GÖRDÜ
Milliyet'in derlediği haberde; Ukrayna'dan Football 24 "Georgiy Bushchan, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ardından Jorge Jesus'u kışkırttı başlığını kullandı.

Avrupa basınında Fenerbahçe ve Jorge Jesus yankısı! "İntikam..."

Haberin detayında "Bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Bushchan'a yöneldi ve tepki gösterdi.

Avrupa basınında Fenerbahçe ve Jorge Jesus yankısı! "İntikam..."

Portekizli teknik adama göre Dinamo kalecisi çok yüzsüzce çimlerde yatarken zamanı geciktirmeye çalıştı." ifadelerine yer verildi.

Avrupa basınında Fenerbahçe ve Jorge Jesus yankısı! "İntikam..."

UZATMA DAKİKALARINDA DRAMATİK GOL
Ukrayna'dan Sportal sitesi "Uzatma dakikalarında dramatik gol" başlığını okuyucularına aktarırken haberde "Fenerbahçeli oyuncular uzatma dakikalarında attığı golle son derece dramatik bir şekilde galibiyete ulaştı." sözlerine yer verildi.

Avrupa basınında Fenerbahçe ve Jorge Jesus yankısı! "İntikam..."

Sport.ua sitesi "Fenerbahçeli futbolcular, Dinamo Kiev'den intikam almak istedi. Fenerbahçe karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren insiyatifi ele geçirmeye çalıştı.

Avrupa basınında Fenerbahçe ve Jorge Jesus yankısı! "İntikam..."

Kiev puan almaya niyetli bir şekilde oynadı ama bu yetmedi." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa basınında Fenerbahçe ve Jorge Jesus yankısı! "İntikam..."

"KIEV İÇİN TALİHSİZ BİR YENİLGİ"
UA-football sitesi "Kiev için talihsiz bir yenilgi" başlığını kullandı. Haberde Fenerbahçe'nin ilk yarıda kısmen üstün oynadığını fakat iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı belirtildi.

Avrupa basınında Fenerbahçe ve Jorge Jesus yankısı! "İntikam..."

Haberin detayında "Batshuayi son dakikadaki golüyle Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Kiev için talihsiz bir yenilgi oldu." denildi.

Avrupa basınında Fenerbahçe ve Jorge Jesus yankısı! "İntikam..."

"BATSHUAYI SKORU BELİRLEDİ"
Ukrayna'dan Pravada "Dinamo, Fenerbahçe'ye kıl payı kaybetti" başlığını kullandığı haberinde "İlk yarıda Fenerbahçe somut inisiyatif aldı. Lucescu'nun takımı ikinci yarıda eşitliği sağlasa da Chelsea'den yeni transfer edilen Batshuayi'nin golü skoru belirledi." denildi.

Avrupa basınında Fenerbahçe ve Jorge Jesus yankısı! "İntikam..."

"DINAMO KIEV FENERBAHÇE'YE TESLİM OLDU"
Champion sitesi "Dinamo Kiev, Fenerbahçe'ye teslim oldu" ifadelerini kullandı.

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