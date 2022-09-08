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Mircea Lucescu: Fenerbahçe futbol oynamadı!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Dinamo Kiev ile karşılaştı. Kanarya, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada galibiyet golünü 90+3. dakikada buldu. Kiev teknik direktörü Lucescu maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 22:19 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 22:40
Mircea Lucescu: Fenerbahçe futbol oynamadı!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Dinamo Kiev ile karşılaştı.

Kanarya, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada galibiyet golünü 90+3. dakikada buldu.

Kiev teknik direktörü Lucescu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum ama Avrupa seviyelerinde böyle oynamamalı. Çok fazla faul yaptılar. Oyuncularım hastanelik oldu. Kalecim sakatlandı. Anlayın beni."

Lucescu, basın toplantısında soru istemediğini belirterek sözleri sonrası salondan ayrıldı.

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