İçimizde kalmıştı

sarı-lacıvertlı takımın başarılı file bekçisi Altay Bayındır, bugünkü maçı değerlendirdi. "Kiev ile yeniden eşleştiğimiz için mutluyuz. İçimizde kalan bir maçtı. Uzatma anlarında gol yemiştik. Şimdi bunu telafi etme fırsatımız var" diyen tecrübeli kaleci, şöyle devam etti: Oyuncu grubu olarak bizim yapmamız gereken kazanmak için sahada mücadele vermek. Bize yakışır şekilde çıkıp sahada mücadele edeceğiz. İnşallah bu maçta sevinen taraf biz oluruz... Altay ayrıca sezona iyi başladıklarını ve devamını getirmek istediklerini söyleyip "Çalışıyoruz. Çalıştığımız zaman da sahada karşılığını alıyoruz. Camia olarak bir arada olduğumuz, büyük Fenerbahçe taraftarıyla, camiamızla senkronize hareket ettiğimiz sürece herkesin enerjisi yükseliyor. Önemli olan bu güzel başlangıcın devamını getirebilmek" diye konuştu.