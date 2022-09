Fenerbahçe'den Dinamo Kiev maçı öncesi barış mesajı!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki ilk maçında sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı öncesi sarı lacivertli taraftarlar Okul Açık olarak adlandırılan kale arkası tribününde Atatürklü koreografiye imza attı.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜYLE DÜNYAYA MESAJ

Yapılan koreografide "Peace at home peace in the world" yani "Yurtta sulh, cihanda sulh" ifadeleri yer aldı.

"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ SESLERİ"

Koreografinin ardından Fenerbahçeli taraftarlardan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratı yükseldi.