Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de hesap vakti! İşte Jorge Jesus'un Dinamo Kiev 11'i

Fenerbahçe'de hesap vakti! İşte Jorge Jesus'un Dinamo Kiev 11'i

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde elendığı Dinamo Kiev ile bu kez UEFA Avrupa Ligi gruplarında karşı karşıya. Sarı-lacivertliler, B Grubu'nun ilk maçını kazanarak iddiasını ortaya koymak amacında Hem oyuncular hem teknik heyet maça çok motive, taraftarlar da takımın arkasında. İşte Jesus'un Dinamo Kiev maçı muhtemel 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de hesap vakti! İşte Jorge Jesus'un Dinamo Kiev 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında bugün Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek. Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev'i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yenildiği Ukrayna temsilcisinden rövanşı almak istiyor.

Sarı-lacivertli takımda yeni transfer Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla ilk kez mücadele edecek. Transfer döneminin sonunda sarı-lacivertli renklere katılan Batshuayi, Avrupa listesine yetiştirilmişti. Öte yandan takımın tecrübeli stoperi Serdar Aziz de sahalara dönecek. Sezon başında Dinamo Kiev ile oynanan ilk maçta sakatlanan Serdar, yine Ukrayna temsilcisi karşısında takımına dahil olacak. Serdar'ın, müsabakaya yedek başlaması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Henrıque, Szalaı, Peres, Arao, Ferdi, İrfan Can, Joao Pedro, Crespo, King, Valencia.

DİNAMO KIEV: Bushchan, Zabarnyı, Syrota, Kedzıora, Shepelev, Andrıyevskıy, Karavaev, Buyalsky, Dubınchak, Kabaıev, Vanat.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu Fenerbahçe’den taraftarın sevgilisini alıyor! Sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…
Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt’e bakın koca delikanlı oldu! “Ne ara bu kadar büyüdü” Hakan Ural ‘aslanım’ deyip paylaşmıştı...
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Tayyip Talha Sanuç kapışması!
Fırtına Avrupa'da esecek! İşte Avcı'nın Ferencvaros maçı 11'i...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Luce'den flaş F.Bahçe sözleri! "Türkiye'de 1'inci olur"
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Tayyip Talha Sanuç kapışması!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 7 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rachid Ghezzal müjdesi Rachid Ghezzal müjdesi 06:23
Galatasaray Juan Mata'yı KAP'a bildirdi! Galatasaray Juan Mata'yı KAP'a bildirdi! 01:51
Galatasaray Juan Mata'yı KAP'a bildirdi! Galatasaray Juan Mata'yı KAP'a bildirdi! 01:48
G.Saray Yusuf'u da İstanbul'a getirdi! G.Saray Yusuf'u da İstanbul'a getirdi! 00:36
Mathias Ross Jensen İstanbul'da! Mathias Ross Jensen İstanbul'da! 00:36
Mauro Icardi İstanbul'da! İşte ilk sözleri Mauro Icardi İstanbul'da! İşte ilk sözleri 00:36
Daha Eski
Mathias Ross Jensen İstanbul'da! Mathias Ross Jensen İstanbul'da! 00:26
G.Saray Yusuf'u da İstanbul'a getirdi! G.Saray Yusuf'u da İstanbul'a getirdi! 00:22
B. Münih Inter'i deplasmanda devirdi! B. Münih Inter'i deplasmanda devirdi! 00:12
Brugge tek golle kazandı! Brugge tek golle kazandı! 00:12
Tottenham sahasında kazandı! Tottenham sahasında kazandı! 00:11
Napoli Liverpool'u farklı geçti! Napoli Liverpool'u farklı geçti! 00:11