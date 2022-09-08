Fenerbahçe'de hesap vakti! İşte Jorge Jesus'un Dinamo Kiev 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında bugün Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek. Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev'i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yenildiği Ukrayna temsilcisinden rövanşı almak istiyor.



Sarı-lacivertli takımda yeni transfer Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla ilk kez mücadele edecek. Transfer döneminin sonunda sarı-lacivertli renklere katılan Batshuayi, Avrupa listesine yetiştirilmişti. Öte yandan takımın tecrübeli stoperi Serdar Aziz de sahalara dönecek. Sezon başında Dinamo Kiev ile oynanan ilk maçta sakatlanan Serdar, yine Ukrayna temsilcisi karşısında takımına dahil olacak. Serdar'ın, müsabakaya yedek başlaması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER



FENERBAHÇE: Altay, Henrıque, Szalaı, Peres, Arao, Ferdi, İrfan Can, Joao Pedro, Crespo, King, Valencia.



DİNAMO KIEV: Bushchan, Zabarnyı, Syrota, Kedzıora, Shepelev, Andrıyevskıy, Karavaev, Buyalsky, Dubınchak, Kabaıev, Vanat.