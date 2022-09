Bizim için şans

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, gruptan çıkacak kalite ve hırslarının olduğunu söyledi. Portekizli hoca, dengeli bir gruba düştüklerini belirtti. Kiev karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak istediklerini vurgulayan deneyimli teknik direktör, "Bu gruptan çıkmak için yeterli kadro kalitemizin olduğunu biliyoruz. Üç takım dengeli. Rennes, Dinamo Kiev ve Fenerbahçe" diye konuştu. Futbolda her zaman ikinci bir şansın geleceğine inandığını dile getiren Jesus, "Dinamo Kiev ile tekrar eşleştik. Futbolda her zaman ikinci bir şans ayağınıza gelir. Şu an daha güçlü olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti.Oyunlarını sistemin değil beraber daha fazla zaman geçirmenin geliştirdiğini ifade eden Jesus, şunları aktardı: "Bizim oyunumuzu geliştirmemizdeki etkili faktör, sistem değişikliği değil oyuncularla daha fazla çalışmış olmamız. Zaman geçtikçe oyuncular birbirini daha iyi tanıyor, ben de onları bireysel olarak daha iyi tanıyorum. Gelişimimizi sağlayan şey, sistem değişikliği değil.