Bizim için şans

Oyunlarını sistemin değil beraber daha fazla zaman geçirmenin geliştirdiğini ifade eden Jesus, şunları aktardı: "Bizim oyunumuzu geliştirmemizdeki etkili faktör, sistem değişikliği değil oyuncularla daha fazla çalışmış olmamız. Zaman geçtikçe oyuncular birbirini daha iyi tanıyor, ben de onları bireysel olarak daha iyi tanıyorum. Gelişimimizi sağlayan şey, sistem değişikliği değil.
Oyunlarını sistemin değil beraber daha fazla zaman geçirmenin geliştirdiğini ifade eden Jesus, şunları aktardı: "Bizim oyunumuzu geliştirmemizdeki etkili faktör, sistem değişikliği değil oyuncularla daha fazla çalışmış olmamız. Zaman geçtikçe oyuncular birbirini daha iyi tanıyor, ben de onları bireysel olarak daha iyi tanıyorum. Gelişimimizi sağlayan şey, sistem değişikliği değil.
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