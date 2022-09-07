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Jesus çok büyük hoca

F.Bahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi kulüp televizyonuna konuştu. Belçikalı yıldız "Jesus, çok büyük bir hoca. Onunla çalışacak olmak, benim için büyük mutluluk. Bireysel anlamda da kalitemi ortaya koymak istiyorum. Transfer sürecinde başkanımızla çok kez görüştük. Bana duyulan güveni hissettim. Benden beklenen goller atmam. Bunun için buradayım" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Jesus çok büyük hoca
F.Bahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi kulüp televizyonuna konuştu. Belçikalı yıldız "Jesus, çok büyük bir hoca. Onunla çalışacak olmak, benim için büyük mutluluk. Bireysel anlamda da kalitemi ortaya koymak istiyorum. Transfer sürecinde başkanımızla çok kez görüştük. Bana duyulan güveni hissettim. Benden beklenen goller atmam. Bunun için buradayım" açıklamasını yaptı.
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