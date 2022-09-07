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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus konuşuyor | CANLI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Joao Pedro, UEFA Avrupa Ligi gruplarında oynayacakları Dinamo Kiev maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Açıklamaların canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 12:03 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 12:21
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus konuşuyor | CANLI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve futbolculardan Joao Pedro, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Dinamo Kiev maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor. Açıklamaların canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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Jorge Jesus: Öncelikle basın toplantısında pek çok kadın gazeteci gördüğüm için mutluyum. Brezilya ve Portekiz'den alışkınım. Bu sektörde kadın gazetecileri gördüğüm için mutluyum.

Bu gruptan çıkmak için yeterli kalitemiz var. Rennes, Dinamo Kiev ve Fenerbahçe dengeli takımlar. İnanıyorum ki galip gelen taraf biz olacağız.

Oyuncularınızla çalışma imkanı bulduğunuzda onları daha iyi tanıyabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi birçok oyuncumuz ayrıldı. onlardan biri Kim Min Jae, Fenerbahçe'nin elindeki en iyi savunma oyuncusuydu.

Artık mevcut kadroya odaklanmalıyız. Transfer dönemi bitiyor. Elimizdeki oyuncularla devam edeceğiz.

Rakipler iyi yatırımlar yaptı. Türkiye Ligi'ni iyi tanımaya başladım. Avrupa'da puanlar ülke puanı için önemli. Türkiye'de çok kaliteli takım var, statlar harika. Ancak bu ülke, sıralamada hak ettiği yerde değil. Puan kazanmalıyız. Yoksa şampiyon eleme oynayacak.

En büyük hedefimiz ligi kazanmak. Bunun için buradayım.

JOAO PEDRO: GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMEK İSTİYORUZ
Joao Pedro: "Dinamo Kiev ile önemli bir maça çıkacağız. Rakibi tanıyoruz, onlar da bizi tanıyor. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Önemli bir turnuva, gücümüzü göstermek istiyoruz."

"Fenerbahçe'ye geldiğimden beri taraftarın tutkusunu gördüm. Saha içinde olmak farklı. Gol attığımda hissettiğim duyguyu açıklayamam. Taraftar, çok tutkulu ve takıma bağlı. Farklı bir atmosfer."

"Uzun süre sakatlık yaşamamıştım. Fenerbahçe'ye çok istekli geldim ama gelir gelmez sakatlık yaşadık. %100 durumda değilim ama en kısa sürede tam olarak hazır hale geleceğim."

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