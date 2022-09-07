FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş hamle! Menajerine talimat verdi

Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'le zorlu bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe'de Serdar Dursun depremi yaşanıyor...
Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'le zorlu bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe'de Serdar Dursun depremi yaşanıyor...
Golcü oyuncu, sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçlar için UEFA'ya ismi bildirilmedi.
Fenerbahçe'de geçen sezon attığı 15 golle takımın en skorer ismi olan Serdar Dursun, Jorge Jesus kararıyla Avrupa Ligi kadrosuna alınmadığı için çok mutsuz.
Hürriyet'te yer alan habere göre King, Pedro, Batshuayi ve Valencia'nın ardından beşinci golcü durumuna düşen Serdar, üzerine bir de UEFA listesinde de adını göremeyince adeta yıkıldı.
Son iki idmanda suratından düşen adeta bin parça olan 29 yaşındaki futbolcunun sezonu, transfer dönemi Türkiye gibi 8 Eylül'de biten Belçika'da veya başka bir Süper Lig takımında geçirmek istediğini menajerine söylediği öğrenildi.
Serdar'a Westerlo ile Başakşehir kulüplerinin ilgi duyduğu gelen bilgiler arasında.
KULÜP BIRAKMAK İSTEMİYOR
Yarıştığı 3 kulvarda da zirve hesapları yapan Fenerbahçe ise her an kendisine ihtiyaç duyulabileceğinin ilettikleri Serdar Dursun'u bırakmak istemiyor.
SERDAR DURSUN KİMDİR?
19 Ekim 1991 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Billstedt altyapısında başladı.
Sırasıyla Concordia, Hannover, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Greuther Fürth, ve Darmstadt formaları giydi.
2021 yazında Darmstadt'tan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar çıktığı 47 karşılaşmada 17 gole imzasını attı. Ayrıca 6 da asist yaptı.
A Milli Futbol Takımı'nın formasını da terleten Serdar Dursun, 8 maça çıktı.
Ay-yıldızlı forma ile 7 gol kaydetti.
30 yaşındaki tecrübeli santrfor, 1.90 cm boyunda...
İki ayağını da etkili kullanabilen Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...