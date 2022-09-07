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FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş hamle! Menajerine talimat verdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçları için UEFA'ya bildirdiği listede adı yer almayan Serdar Dursun'un, menajerine kulüp bulması yönünde talimat verdiği ifade edildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 10:24
FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş hamle! Menajerine talimat verdi

Hürriyet'te yer alan habere göre King, Pedro, Batshuayi ve Valencia'nın ardından beşinci golcü durumuna düşen Serdar, üzerine bir de UEFA listesinde de adını göremeyince adeta yıkıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş hamle! Menajerine talimat verdi

Son iki idmanda suratından düşen adeta bin parça olan 29 yaşındaki futbolcunun sezonu, transfer dönemi Türkiye gibi 8 Eylül'de biten Belçika'da veya başka bir Süper Lig takımında geçirmek istediğini menajerine söylediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş hamle! Menajerine talimat verdi

Serdar'a Westerlo ile Başakşehir kulüplerinin ilgi duyduğu gelen bilgiler arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş hamle! Menajerine talimat verdi

KULÜP BIRAKMAK İSTEMİYOR

Yarıştığı 3 kulvarda da zirve hesapları yapan Fenerbahçe ise her an kendisine ihtiyaç duyulabileceğinin ilettikleri Serdar Dursun'u bırakmak istemiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş hamle! Menajerine talimat verdi

SERDAR DURSUN KİMDİR?

19 Ekim 1991 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Billstedt altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş hamle! Menajerine talimat verdi

Sırasıyla Concordia, Hannover, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Greuther Fürth, ve Darmstadt formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş hamle! Menajerine talimat verdi

2021 yazında Darmstadt'tan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş hamle! Menajerine talimat verdi

Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar çıktığı 47 karşılaşmada 17 gole imzasını attı. Ayrıca 6 da asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş hamle! Menajerine talimat verdi

A Milli Futbol Takımı'nın formasını da terleten Serdar Dursun, 8 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş hamle! Menajerine talimat verdi

Ay-yıldızlı forma ile 7 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş hamle! Menajerine talimat verdi

30 yaşındaki tecrübeli santrfor, 1.90 cm boyunda...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş hamle! Menajerine talimat verdi

İki ayağını da etkili kullanabilen Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...

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