Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi açıkladı! "İdolüm..."

Transfer sürenin iyi geçtiğini söyleyebilirim. Bu süre zarfında Sayın Başkanımızla pek çok kez görüştük ve bana kulübün nasıl bir kulüp olduğundan bahsetti, bana ne kadar güvendiğini anlattı. Yaptığımız video görüşmelerde ki sanırım 5-6 kez görüşmemiz oldu ve bu görüşmelerde ben de bana duyulan güveni fazlasıyla hissettim. Tabii ki de benden beklenti gol atmam ve ben de buraya gol ve goller atmak için geldim.